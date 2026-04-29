برگزاری رزمایش تمرینی توپ پدافند در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج، رزمایش تمرینی تیراندازی توپ پدافند توسط لشکر عملیاتی ۲۸ پیاده کردستان امروز چهارشنبه در مناطق تعیین‌شده در حال اجرا است.

بر اساس این اطلاعیه، این رزمایش در چارچوب برنامه‌های از پیش تعیین‌شده و با هدف ارتقای سطح آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برگزار می‌شود و صدای ناشی از آن کاملاً طبیعی و تحت کنترل است.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: از شهروندان محترم درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند و اطمینان داشته باشند هیچ‌گونه خطری متوجه آنان نیست.

فرمانداری شهرستان سنندج همچنین از همکاری و همراهی مردم در اجرای این برنامه قدردانی کرده است.