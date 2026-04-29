به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی شامگاه چهارشنبه در حاشیه جلسه تصویب استانی طرح‌های توجیهی–تفصیلی مربوط به تعدادی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت استان خبر داد، با اشاره به برگزاری این نشست اظهار داشت: در راستای اجرای راهبرد حفاظت و احیای اکوسیستم‌ها و تنوع زیستی، طرح‌های مربوط به آثار طبیعی ملی «خشکه‌داران» و «علم‌کوه»، پناهگاه حیات وحش «سمسکنده» و مناطق حفاظت‌شده «بلس‌کوه»، «بولا» و «چهارباغ» به صورت کارشناسی بررسی و در نهایت به تصویب استانی رسید.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه و علمی این زیست‌بوم‌ها افزود: این مناطق از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی برخوردارند و صیانت از آن‌ها مستلزم بهره‌گیری از رویکردهای نوین مدیریتی است تا هم حفاظت محیط‌زیست و هم ملاحظات توسعه پایدار و حقوق جوامع محلی به شکل هم‌زمان لحاظ شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین با اشاره به روند بعدی این طرح‌ها تصریح کرد: پس از تصویب در سطح استان، این اسناد برای بررسی نهایی و تصویب به سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال می‌شود تا در صورت تأیید، مبنای اجرایی مدیریت و حفاظت این مناطق قرار گیرد.