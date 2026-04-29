هم صدایی فرهنگ ها در جشنواره اقوام ایرانی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره و نمایشگاه اقوام ایرانی به همت اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان و با مشارکت بخش خصوصی از دوم تا یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در بوستان مادر شهر کرمان در حال برگزاری است.

در این رویداد، غرفه‌های متنوعی از صنایع دستی، غذاهای محلی و سوغات خوراکی اقوام ایرانی در معرض دید عموم قرار گرفته و چهار سیاه‌ چادر نمایشی از استان‌های گلستان، خراسان شمالی، شهرکرد و عشایر اصفهان حضور دارند که با استقبال باشکوه مردم همراه شده است.

همچنین در حاشیه جشنواره، هر شب برنامه‌های هنری ویژه کودکان و موسیقی آیینی اقوام ایرانی اجرا می‌شود و غرفه‌داران حاضر در نمایشگاه از ۱۶ استان کشور در این رویداد مشارکت دارند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این جشنواره قرار است طی ماه‌های اردیبهشت و خرداد در چهار شهرستان منتخب استان کرمان نیز برگزار شود.