بهبود ۱۰ پله ای فضای کسب و کار استان اردبیل در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی پروژه ملی پیشران پیشرفت بهبود فضای کسب و کار استان اظهار کرد: نقشه راه سرمایه گذاری آسان از سوی استاندار تدوین شده، که بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید از مهمترین محورهای اجرایی دولت محلی است.

وی افزود: در سال گذشته، کارگروه بهبود فضای کسب و کار به صورت مستمر تشکیل جلسه داد که یکی از نتایج آن، ارتقای ۱۰ پله ای رتبه فضای کسب و کار استان در سطح کشور بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به هدف گذاری استان برای ورود به جمع ۱۰ استان برتر کشور در این حوزه، تأکید کرد و گفت:تأمین و تکمیل زیرساخت ها، رفع موانع تولید، تسهیل و تسریع صدور مجوزها، تأمین منابع مالی و تسهیل امور بانکی، از مهمترین برنامه های اولویت دار استان در سال جاری محسوب می شود.

خلیلی ادامه داد: بر اساس تأکید استاندار اردبیل، شاخص های اقتصادی ارایه شده به یکی از آیتم های اصلی ارزیابی مدیران تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: اجرای طرح پایش الکترونیکی بهبود فضای کسب و کار، هم اکنون در مراحل نهایی قرار دارد و به زودی با اعلام مقام عالی استان، رسماً رونمایی شده و فعالیت خود را آغاز می کند.