خلیلی:۴۰ درصد جمعیت استان اردبیل در حوزه کشاورزی فعالیت می کنند

بهروز خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:۸۰ درصد از کالاهای اساسی و تولیدات غذایی کشور تولید داخل است که در جنگ رمضان استان اردبیل در تامین نیازهای اساسی در حوزه کشاورزی کمبودی نداشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌ نظیر استان در حوزه گلخانه‌ افزود: استان اردبیل با داشتن بزرگ‌ترین شهرک گلخانه‌ای خاورمیانه، در سال گذشته ۱۲۰هکتار گلخانه نیز با سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومان در این استان به بهره‌برداری رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: پیش بینی می شود در سال پیش رو ۱۵۰ هکتار دیگر با سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد تومان به بهره برداری برسد، که برای ۵۰۰ هکتار دیگر نیز با سرمایه‌گذاری ۲۰۰هزار میلیارد تومان آماده عقد قرارداد و شروع عملیات اجرایی هستیم.

خلیلی از بهره‌برداری از اولین گلخانه مبتنی بر هوش مصنوعی کشور در استان خبر داد و گفت: این گلخانه با سرمایه‌گذاری ۱,۵۰۰ میلیارد تومان آماده بهره‌برداری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه سال گذشته در حوزه گلخانه، اشتغال پایدار برای ۱۵۰۰نفر محقق شده است افزود: از ۲۷۵میلیون دلار صادرات غیرنفتی سال گذشته استان، بیش از ۵۰ درصد سهم محصولات کشاورزی بوده است.

خلیلی با اشاره به اینکه محصولات کشاورزی بیش از ۱۳۰میلیون دلار برای کشور ارز آوری داشته است اظهار کرد:در سیاست‌های ۲۴ گانه کلان نظام، ۵۰ درصد آن مختص بخش کشاورزی و مابقی ۵۰ درصد به ۲۷ دستگاه اجرایی تکلیف شده است.

وی ادامه داد: در اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی سال جاری که به ریاست ۰استاندار محترم برگزار شد، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برنامه عملیات‌محور اقتصاد مقاومتی خود را که قابل ارزیابی در پایان سال باشد، بر اساس وظایف محوله را تا پایان فروردین ماه اعلام کنند.