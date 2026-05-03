امامی یگانه: توسعه هر جامعه در گرو نیرو انسانی و علم و دانش است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در آیین تجلیل از اساتید دانشگاه که به مناسبت هفته بزرگداشت معلم برگزار شد، اظهار کرد: اساتید و دانشجویان سرمایه های انسانی جامعه هستند و با استفاده از دانش ،تخصص و محتوای علمی ارائه شده از دانشگاه است که جامعه رو به پیشرفت حرکت می کند.

وی با بیان اینکه پیوند دانشگاه و عرصه های اجرایی و اقتصادی باید برقرار باشد، افزود: توجه به پیوست دانش بنیان در طرح های اقتصادی جزو بندهای برنامه هفتم توسعه است و در این راستا باید ارتباط دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی بیش از پیش تقویت شود.

استاندار اردبیل با تاکید بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها در تولید ثروت و توسعه اقتصادی گفت: دانشگاه‌های ما باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت،کشاورزی و گردشگری، در فرآیند تبدیل علم به ثروت، فعال‌تر ظاهر شوند.

وی افزود: در این رابطه مقرر شد اتاق ارتباط با صنعت نیز در دانشگاه ایجاد و فرصت هم افزایی بیشتر بین دانشگاهیان را برای توسعه فراهم کند.

امامی یگانه بهبود معیشت کارکنان و اساتید دانشگاه‌های استان را یادآور شد و گفت: دولت بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در سال گذشته ،برای رفع مشکل معیشت و ترمیم حقوق کارکنان و اساتید دانشگاهی اهتمام ویژه ای دارد.

استاندار اردبیل ادامه داد: در خصوص تامین مسکن اساتید استان نیز اقدامات لازم بر اساس سازوکارهای قانونی انجام می شود.

وی در ادامه به نقش هدایتگری دانشگاه و اساتید و تقویت حس مسئولیت پذیری در قبال جامعه اشاره کرد و افزود: دانشگاه باید محتوای کارشناسی را به جای نقد صرف به جامعه و عموم انتقال دهد و در هدایت افکار عمومی تاثیر گذار باشد.

امامی یگانه در ادامه با اشاره به جنگ رمضان و نقشه های دشمنان در ایجاد گسست اجتماعی ،اتحاد و همدلی مردم را یادآور شد و گفت: مردم ایران رفتاری متفاوت با دیگر نقاط جهان نشان دادند و با حضور خود در اجتماع دشمنان را در نیل به اهداف خود ناکام گذاشتند.