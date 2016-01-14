کاروان راهیان نوردریایی بهترین گزینه برای محرومیت زدایی هرمز است

سردار علی فضلی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هرمز بیشترین شهیدان را تقدیم انقلاب کرده است، افزود: انقلاب اسلامی در زمان دفاع مقدس بیش از ۳۲۰ شهید در منطقه خلیج فارس تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است.

سردار فضلی اظهارداشت: جزیره هرمز دور افتاده ترین جزیره از مرکز استان در وسط تنگه هرمز است که یک ششم این جمعیت اهل تسنن هستند.

وی گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس هرمز جمعیتی بالغ بر دو هزار و ۵۰۰نفر داشت اما تعداد شهدای این جزیره نسبت به جمعیتش در استان بیشتر است.

وی بیان داشت: برای توسعه کمی و کیفی و کاربردی راهیان نور در جزیره هرمز که سوابق درخشانی در دفاع مقدس دارد برای نسل امروز انتشار بدهیم.

جانشین سازمان بسیج کشور گفت: برای توسعه و محرومیت زدایی در این منطقه بهترین گزینه حضور زائران و کاروان های راهیان نور است.

فرمانده قرارگاه راهیان نور سپاه و بسیج بیان داشت: در این دریا خونهای مطهر جوانان ما در استان هرمزگان و جزیره هرمز ریخته شده تا امروز پرچم مقدس جمهوری اسلامی در بام خلیج فارس برافراشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای توسعه این جزیره باید هرکاری که می توانیم انجام بدهیم اول اینکه اطلاعات و آمار دقیق جزیره را به صورت بروشور های آماده کنیم و در اختیار زائران گرانقدر گذاشته شود و دوم اینکه مردم جزیره هرمز در این خصوص تحرکی از خود نشان بدهند.

سردار فضلی گفت: مقدماتی برای کار ازشمند راهیان نور که در کشور که قدمگاه رزمندگان اسلام است در مناطق جغرافیایی زمین در استانهای خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی راه اندازی شده بود که ساالانه خیل عظیمی از هموطنان ما برای زیارت از این مناطق سفر می کنند.

سردار فضلی ابرازداشت: از سال ۸۶ با عنایت خداوند متعال و با هدایت و مدیریت عالی نیروی دریایی سپاه و قرارگاه راهیان نور دریایی استان های بوشهر و استان هرمزگان و خوزستان به جمع مناطق راهیان نور دریایی اضافه شدن که جزیره هرمز یکی از این مناطق بود که به عنوان یکی از مناطق راهیان نور دریایی انتخاب گردید.

جانشین سازمان بسیج مستضعفین اظهار داشت: باتوجه به اینکه شاهد انجام بزرگترین مجاهدت‌ها و عملیات‌ها که بعضاً بی‌نظیر هستند در دریا و برخی جزایر جنوب کشور بوده‌ایم.

وی افزود: در حال آماده‌سازی زیر ساخت‌ها و فراهم کردن مقدمات برای راه‌اندازی کاروان‌های راهیان نور دریایی برای بازدید از مناطق عملیاتی سواحل و آب‌های خلیج فارس هستیم که انشاءالله در آینده شاهد آن خواهیم بود.

فرمانده قرارگاه راهیان نور سپاه و بسیج گفت: راهیان نور در حقیقت حج معرفتی و بصیرتی نسل جوان انقلاب اسلامی است و بسیج رسانه ملی در تلاش است از این فرصت ارزشمند، بی‌بدیل و معنوی برای انتقال ارزش‌های والای فرزندان انقلاب در طول هشت سال دفاع مقدس حداکثر بهره را ببرد.

سردار فضلی در ادامه با اشاره به اعزام دانش آموزان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس گفت: از ۱۱ مهر ماه سال جاری بیش از ۲۵۰۰ دانش آموز از مناطق عملیات دریایی و جزیره هرمز بازدید کردند.

سردار فضلی بیان داشت: ۴۳ زیارتگاه شهدا در ۷ استان خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، بوشهر و هرمزگان وجود دارد که جزیره هرمز با توجه به سوابق دیرینه خود چه در زمان انقلاب و دفاع مقدس به عنوان یکی از مناطق راهیان نور دریایی برگزیده شده است.

جانشین سازمان بسیج مبا بیان اینکه اردوی راهیان نور دریایی کار مقدسی برای شناخت بیشتر شهدا و سیرو سلوک شهدای دریایی است، گفت: بخاطر رشادتها و تلاشهای بی نظیر شهدا امروز نام خلیج فارس همچنان باقی مانده است و دشمنان نتوانستند به خاک کشور نفوذ پیدا کنند.

وی گفت: آشنایی با رشادتها، شهامتها و شهادت طلبی های دوران دفاع مقدس و آشنایی با جزایر خلیج فارس از مهمترین اهداف اردوی راهیان نور دریایی است.

وی اظهار کرد: خلیج فارس در منطقه جنوب و عملیات هشت سال دفاع مقدس خط شکن بودند و نشان دهنده ایثار شهداست که جان خود را در راه رضای خود فدا کردند.

ففرمانده قرارگاه راهیان نور سپاه و بسیج بیان داشت باکمک رسانه ها و همت مردم و مسئولان بتوانیم فرهنگ ارزشمند متعالی راهیان نور را در جزیره هرمز به مردم کشور منتقل کنیم.