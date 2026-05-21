به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کارآموزیان، رئیس سازمان بسیج رسانه کشور، در دیدار با محمد آشوری استاندار هرمزگان، از حضور دهها خبرنگار خارجی در استان هرمزگان با هدف روایت مظلومیت شهدای دانشآموز میناب و نمایش اقتدار ملت ایران در تنگه هرمز خبر داد.
وی با اشاره به اجرای پروژه «ایران پلاس» اظهار کرد: این پروژه با حضور خبرنگاران خارجی، چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران را به جهان معرفی میکند و اردوی رسانهای هرمزگان نخستین برنامه این طرح پس از جنگ اخیر به شمار میرود.
کارآموزیان افزود: در این برنامه، ۵۸ خبرنگار و فعال رسانهای از ۱۰ کشور جهان به همراه تیمهای مستندسازی حضور دارند که از کشورهای آمریکا، ترکیه، روسیه و چین به هرمزگان سفر کردهاند.
وی تأکید کرد: ماجرای میناب تاکنون به صورت پراکنده در رسانههای جهان بازتاب یافته، اما پروژه «ایران پلاس» میتواند این روایت را به شکلی منسجم و جهانی مطرح کند.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور همچنین گفت: رسانهها باید حادثه میناب را به عنوان سومین جنایت بزرگ آمریکا در جهان ثبت کنند؛ جنایتی که پس از هیروشیما و ویتنام، اکنون در میناب رقم خورده است.
کارآموزیان از برنامهریزی برای راهاندازی موزه ملی میناب خبر داد و بیان کرد: این مجموعه میتواند به مرکزی برای رفتوآمدهای دیپلماتیک و روایت جنایات دشمنان علیه ملت ایران تبدیل شود.
وی با اشاره به شرایط حساس هرمزگان اظهار داشت: هرمزگان خط مقدم جنگ رمضان است و با وجود اعلام آتشبس، همچنان گاهی درگیریهایی در این منطقه رخ میدهد.
او همچنین پیشنهاد ثبت «روز ملی کنترل هوشمند تنگه هرمز» در تقویم رسمی کشور را مطرح کرد.
محمد آشوری استاندار هرمزگان ضمن استقبال از این ایدهها گفت: رسانهها باید در بازطراحی و بازآرایی سرمایه اجتماعی و تقویت یکپارچگی حاکمیتی نقشآفرینی کنند تا زمینه امیدآفرینی و افزایش رضایت عمومی فراهم شود.
آشوری همچنین ایده راهاندازی «هرمز مدیا» را مطرح کرد و افزود: با توجه به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، لازم است یک مجموعه رسانهای قدرتمند با عنوان هرمز مدیا در هرمزگان شکل بگیرد تا به عنوان پدافند غیرعامل رسانهای، با جریانسازی و دادههای رسانهای کشورهای متخاصم مقابله کند.
استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: اگر هرمزگان قرار است به مرکز انرژی کشور تبدیل شود، باید به قطب رسانهای جنوب کشور نیز ارتقا پیدا کند.
