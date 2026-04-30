سردار عباس مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حضور مردم استان سمنان در صحنه های اقتدار بیان کرد: حضور اجتماعات اقتدار بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه این اجتماعات همچنین سید الشهدایی است، افزود: اجتماع و حضور باشکوه و دشمن شکن مردم ادامه راه امام حسین(ع) در مبارزه با طاغوت و اجتناب از آمریکا و اسرائیل و وطن فروشان خائن است و همزمان هم مطالبه و خون خواهی رهبر شهید انقلاب محسوب می شود.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه اجتماعات مردم در این دو ماه اخیر، زمینه ساز ظهور است چرا که مردم ما نشان داده اند که حافظ ارزش های انقلابی و اسلام ناب محمدی(ص) هستند، گفت: اجتماعات مردم نور غدیر و حماسه عاشورا و عطر ظهور دارد.

مطهری با بیان اینکه سربازان امام زمان(عج) زمینه ساز ظهور هستند، گفت: انقلاب اسلامی ایران در این عصر، پیشران ملت ها و بعضاً دولت ها است و دشمن می خواهد جلوی این پیشرانی را بگیرد لذا همواره در این ۴۷ سال از جنگ تحمیلی، ترورها، تحریم ها و جنگ ها و ... را برای کشورمان ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه قصد دشمن این است که جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی را بگیرد، افزود: دشمن نمی تواند به هدفش برسد چرا که به لطف خدا هم تجمعات خیابانی مردم، پویش هایی مانند پویش ۳۱ میلیونی جان فدا و اقتدار نیروهای مسلح ما مانع بزرگ رسیدن دشمن به دستاوردهایش است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه مردم ما با استقبال از جان فدا، به معنای واقعی گل کاشتند، تاکید کرد: حضور ۳۱ میلیون نفر در این پویش، دشمن را ناامید کرده است.

مطهری با بیان اینکه خواهش ما از مردم این است که فرصت پویش جان فدا را از دست ندهند چرا که فرصت خوبی برای بیعت دوباره با آرمان های انقلاب اسلامی است، گفت: جان فدا و پویش هایی از این دست نشان از حمایت مردم ایران اسلامی از انقلاب شان دارد.