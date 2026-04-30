به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری، در پیامی فرارسیدن روز جهانی کار و کارگر را به تمام کارگران زحمت‌کش این مرز و بوم تبریک گفت.

در پیام نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، آمده است: به نام خداوندی که زندگی را با کار و تلاش آراسته است و به انسان‌ها قدرت و اراده‌ای عطا کرده تا در مسیر پیشرفت و تعالی گام بردارند.

روز جهانی کارگر، فرصتی است برای تجلیل از زحمات و تلاش‌های بی‌وقفه کارگران عزیز کشورمان که با عرق جبین و فداکاری، سنگ بنای توسعه و پیشرفت جامعه را بنا می‌نهند. کارگران، نه تنها در عرصه‌های اقتصادی، بلکه در تمامی ابعاد اجتماعی و فرهنگی نقش حیاتی دارند. آنها با تلاش‌های مستمر خود، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت در می‌آورند و به آبادانی وطن کمک می‌کنند.

امروز، در این روز بزرگ، لازم است به نقش ویژه کارگران در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، به ویژه اعتیاد به مواد مخدر توجه ویژه‌ای داشته باشیم. اعتیاد به عنوان یکی از معضلات جدی جامعه، نه تنها فرد معتاد بلکه خانواده‌ها و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان، کارگران به عنوان قشر مولد و فعال جامعه می‌توانند با ایجاد محیط‌های کاری سالم و ترویج فرهنگ پیشگیری، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر ایفا کنند.

کارگران عزیز، شما با تعهد و مسئولیت‌پذیری خود می‌توانید به عنوان الگوهایی در زمینه آگاهی‌بخشی و آموزش همکاران و خانواده‌ها عمل کنید. ترویج سبک زندگی سالم، برگزاری دوره‌های آموزشی در محل کار و مشارکت در برنامه‌های اجتماعی می‌تواند به پیشگیری از اعتیاد کمک کند. همچنین، ایجاد فضای حمایتی در محیط کار برای افرادی که ممکن است با مشکلات اعتیاد دست و پنجه نرم کنند، می‌تواند به نجات جان‌ها و بازگشت آنان به زندگی سالم کمک کند.

ما به عنوان مسئولین حوزه مواد مخدر، همواره آماده‌ایم تا با جامعه کارگری همکاری کنیم و از تجربیات و نظرات ارزشمندشان بهره‌مند شویم. برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی مشترک، ایجاد شبکه‌های حمایتی و ارتقاء آگاهی عمومی از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این راستا مؤثر باشد.

در پایان، این روز را به همه کارگران سخت‌کوش کشورمان که خصوصاً در این برهه حساس با کار و تلاش و تولید خود، چرخ‌های اقتصاد را به خوبی می‌چرخانند، تبریک می‌گویم. امیدوارم که با همت و تلاش جمعی، بتوانیم جامعه‌ای سالم‌تر و عاری از آسیب‌های اجتماعی بسازیم. برای همه شما آرزوی سلامتی، موفقیت و سربلندی دارم.