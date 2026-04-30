به گزارش خبرنگار مهر، وحید انتظاری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین ضمن تبریک هفته کار و کارگر اظهار داشت: به مناسبت هفته کارگر و به منظور ارج نهادن به مقام شامخ کارگران عزیز، همه‌ساله جشنواره امتنان از کارگران نمونه و برتر را برگزار می‌کنیم و امسال نیز این مراسم طبق روال گذشته اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به سهم بالای جامعه کار و تولید در استان تصریح کرد: استان قزوین دارای ۲۹۵ هزار نفر بازنشسته است که با احتساب خانواده‌های آنان، رقمی بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر می‌شود.

انتظاری افزود: از مجموع یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر جمعیت استان، حدود ۸۵۰ هزار نفر را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد. این آمار، نقش و اهمیت هفته کارگر را در استان ما بسیار پررنگ می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین با اشاره به عملکرد موفق حوزه کار و تولید در جریان تحولات اخیر خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ رمضان، نتیجه تلاش‌ها این شد که هیچ‌یک از مردم ما اثر جنگ با دو ابرقدرت دنیا را در سفره و بازار متوجه نشدند.

وی تأکید کرد: این مهم حاصل تلاش کارگران و کارفرمایانی است که بازار را مدیریت کردند و نگذاشتند کمبود مواد و کالاهای اساسی در فاصله ۱۳ هزار کیلومتری از مبادی تأمین، به زندگی مردم آسیب بزند.

عدم تعدیل نیرو علیرغم مشکلات اقتصادی

انتظاری با قدردانی از همراهی کارفرمایان استان گفت: با وجود آنکه برخی واحدهای تولیدی با مشکلات ناشی از تورم، جابه‌جایی نیروی کار و تبعات جنگ مواجه بودند، اما امسال علی‌رغم همه این دشواری‌ها، کارفرمایان ما تعدیل نیرو انجام ندادند.

وی در پایان یادآور شد: در سال گذشته که شرایط بدون تنش بود، ۷۰۰ کارگر نمونه به میدان آمدند و امسال نیز کارگران با همان روحیه، چرخ تولید را در سخت‌ترین روزها چرخاندند.