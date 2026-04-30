  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

۸۵۰ هزار نفر از جمعیت استان قزوین را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد

قزوین- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین گفت: از مجموع یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر جمعیت استان، حدود ۸۵۰ هزار نفر را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید انتظاری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان قزوین ضمن تبریک هفته کار و کارگر اظهار داشت: به مناسبت هفته کارگر و به منظور ارج نهادن به مقام شامخ کارگران عزیز، همه‌ساله جشنواره امتنان از کارگران نمونه و برتر را برگزار می‌کنیم و امسال نیز این مراسم طبق روال گذشته اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به سهم بالای جامعه کار و تولید در استان تصریح کرد: استان قزوین دارای ۲۹۵ هزار نفر بازنشسته است که با احتساب خانواده‌های آنان، رقمی بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر می‌شود.

انتظاری افزود: از مجموع یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر جمعیت استان، حدود ۸۵۰ هزار نفر را جامعه کارگری تشکیل می‌دهد. این آمار، نقش و اهمیت هفته کارگر را در استان ما بسیار پررنگ می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین با اشاره به عملکرد موفق حوزه کار و تولید در جریان تحولات اخیر خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ رمضان، نتیجه تلاش‌ها این شد که هیچ‌یک از مردم ما اثر جنگ با دو ابرقدرت دنیا را در سفره و بازار متوجه نشدند.

وی تأکید کرد: این مهم حاصل تلاش کارگران و کارفرمایانی است که بازار را مدیریت کردند و نگذاشتند کمبود مواد و کالاهای اساسی در فاصله ۱۳ هزار کیلومتری از مبادی تأمین، به زندگی مردم آسیب بزند.

عدم تعدیل نیرو علیرغم مشکلات اقتصادی

انتظاری با قدردانی از همراهی کارفرمایان استان گفت: با وجود آنکه برخی واحدهای تولیدی با مشکلات ناشی از تورم، جابه‌جایی نیروی کار و تبعات جنگ مواجه بودند، اما امسال علی‌رغم همه این دشواری‌ها، کارفرمایان ما تعدیل نیرو انجام ندادند.

وی در پایان یادآور شد: در سال گذشته که شرایط بدون تنش بود، ۷۰۰ کارگر نمونه به میدان آمدند و امسال نیز کارگران با همان روحیه، چرخ تولید را در سخت‌ترین روزها چرخاندند.

کد مطلب 6815903

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها