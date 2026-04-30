حجت الاسلام فوقی: ملت ایران ثابت کرد پای کار انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فوقی صبح پنجشنبه در سخنرانی تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: ۴۷ سال از انقلاب اسلامی ایران‌می گذرد و دشمنان ایران همان استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار و اسرائیل عزم نابودی ملت ایران‌ را دارند اما نتوانستند.

وی افزود: آمریکا از قیام برای خدای مردم ایران می‌ترسد، ملت همیشه در صحنه ایران شصت شب است که در شرایط مختلف در میدان حاضر شدند و با وجود مسائل و مشکلات معیشتی، ثابت کردند پای کار انقلاب اسلامی هستند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: مردم فریاد زدند زیر بار ظلم نخواهند رفت، فریاد ملت ایران در میادین، کوچه‌ها و مساجد این‌است‌ که زیر بار ظلم نخواهند رفت و آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب در غزه ۷۰‌ هزار نفر را قتل عام کردند که این نشان‌دهنده بی‌رحمی دشمن است.

فوقی تصریح کرد: خون رهبر شهید ملت‌ها را بیدار کرد، امروز علاوه بر یمن، عراق، سوریه و لبنان، در سراسر جهان‌ فریاد زنده باد ایران و پاینده باد اسلام بلند است.

وی ادامه داد: امروز رمز استمرار مقاومت وحدت است همراهی دولت و ملت و نیروهای مسلح ضرورت دارد و ما منتظر فرمان رهبر انقلاب خواهیم بود.