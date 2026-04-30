به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد شیخی در آیین افتتاح خانه فرهنگ شهرک صنعتی که به منظور تقویت فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در میان کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی آغاز به کار کرد با تأکید بر نقش فرهنگ در توسعه و پیشرفت بخش تولید اظهار کرد: امروز عصر رسانه و ارتباطات است و بیش از هر زمان دیگری لازم است فرهنگ کار و تلاش در میان جامعه کار و تولید، کارمندان و سایر اقشار جامعه نهادینه شود.

وی افزود: ارتقای فرهنگ کار یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی در کشور است و اگر این فرهنگ به‌درستی در محیط‌های کاری تقویت شود، می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در بخش صنعت و تولید باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به مؤلفه‌های مهم فرهنگ کار گفت: وجدان کاری، انضباط کاری، خلاقیت و نوآوری، مهارت‌آموزی، کارآفرینی و روحیه مسئولیت‌پذیری از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های فرهنگ کار هستند که هر یک می‌توانند در تحول و پیشرفت صنعت کشور نقش‌آفرین باشند.

شیخی تصریح کرد: تقویت این مؤلفه‌ها در محیط‌های کاری موجب افزایش کیفیت تولید، بهره‌وری بیشتر و ارتقای جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت وجدان کاری در فرآیند تولید بیان کرد: زمانی که وجدان کاری در میان کارگران و کارفرمایان نهادینه شود، هیچ‌گاه محصول بی‌کیفیت وارد بازار نخواهد شد و همین موضوع می‌تواند باعث شود برند محصولات ایرانی در سطح جهان و در میان مصرف‌کنندگان به عنوان نمادی از کیفیت و اعتماد شناخته شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: راه‌اندازی خانه فرهنگ در شهرک‌های صنعتی بتواند زمینه‌ساز ارتقای فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی در میان جامعه کارگری و فعالان حوزه تولید باشد و به تقویت روحیه همدلی، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری در محیط‌های کاری کمک کند.