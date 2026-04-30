اختتامیه شب شعر دهه کرامت در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،آیین اختتامیه شب شعر دهه کرامت، با حضور شاعران برجسته استان فارس در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد.

در این مراسم حمزه اله یاری، مدیر کانون‌های خدمت‌ رضوی استان فارس با گرامیداشت شعار دهه کرامت امسال با عنوان ایران امام رضا(ع)،متحد،مقتدر و پیروز بر نقش بی‌بدیل شعرا در دوران ۸ ساله جنگ تأکید کرد و گفت: با چند بیت شعر می‌توان مضامین چندین ساعت سخنرانی را پوشش داد.

وی با اشاره به شرایط کنونی جامعه و وضعیت سیاسی جهان، گفت: شاعران با روح لطیف خود می‌توانند اشعاری در ارتباط با دفاع مقدس بسرایند که مفاهیم انسانی را به نسل‌های آینده منتقل کند.

مدیر کانون‌های خدمت‌ رضوی استان فارس به یاد خاطره‌ای از ساخت مدرسه شجره طیبه میناب در دوران جنگ پرداخت و گفت: بار مسئولیت اکنون بر دوش ادیبان و شعراست تا با هنرمندی خود در قالب شعر و ادبیات، مفاهیم امید بخشی و صبر جمیل را به جامعه جهانی منتقل کنند.

شهناز باصری، دبیر کانون شعر و ادب کانون‌های خدمت رضوی استان فارس نیز در این مراسم ضمن ابراز تشکر از اساتید و شاعرانی که با قلم و ذوق خود در این مسیر همراهی نمودند گفت: هدف از این مسابقه کسب رتبه و مقام نبود،بلکه هدف اصلی تجلی غیرت ، تعصب ملی و پایبندی به ارزش‌های مذهبی و اخلاقی است.

وی ادامه داد: این برنامه برای نخستین بار در سطح استان فارس برگزار شد و باوجود اینکه فراخوان بسیار فشرده بود بدلیل شرایط اضطرار و جنگ پیش آمده، برخی اشعار به موقع ارسال نشدند اما استقبال بسیار خوب بود.

در این مراسم در حوزه شعر کلاسیک، مقام اول به محمد حسین فرهادی، مقام دوم مشترکاً به مژگان دستوری و پروین جاوید نیا و مقام سوم به سجاد حیدری قیری و مهدی کارگر تعلق گرفت.

همچنین در حوزه شعر سپید، مقام اول به سارا خلیفه، مقام دوم به زیبا جواهریان و مقام سوم به طیبه محمد خانی اهدا شد.