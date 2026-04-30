  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۶

مهلت ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون مشاوره خانواده ۱۴۰۴ اعلام شد

پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی آزمون مشاوره خانواده سال ۱۴۰۴ از ۱۲ تا ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام و دریافت کدرهگیری به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شماره ۲ پذیرفته شدگان آزمون مشاوره خانواده سال ۱۴۰۴، آمده است: پیرو اطلاعیه شماره ۱ به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله کتبی آزمون مشاوره خانواده سال ۱۴۰۴ می‌رساند، پذیرفته شدگان می‌بایست از تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ لغایت ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ جهت ثبت نام به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت کدرهگیری اقدام نمایند.

بدیهی است عدم ثبت نام در درگاه ملی مجوزها و عدم دریافت کدرهگیری در مهلت مقرر، به منزله انصراف از ادامه فرآیند پذیرش تلقی شده و امکان ادامه روند پذیرش وجود نخواهد داشت.

مدارک لازم جهت ثبت نام در اطلاعیه شماره ۱ درج شده است.

نکته: تاریخ اعتبار گواهی عدم سوء پیشینه دو ماه پس از تاریخ صدور است.

در صورتی که قبلا گواهی عدم سوء پیشینه دریافت نموده و اعتبار آن منقضی شده باشد لازم است مجدد نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.

کد مطلب 6815952

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها