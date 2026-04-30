محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بعد از ظهر امروز وزش باد در بخش‌های غربی، جنوب غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی همراه با تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود.

وی تصریح کرد: احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در این مناطق دور از انتظار نیست. شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز مواج پیش‌بینی می‌شود.

سبزه زاری بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته بهبهان با ۳۴.۹ و دزپارت با ۱۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۳.۷ و کمینه ۲۰.۱ درجه سانتی‌گراد رسیده است.