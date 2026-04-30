ظفرقندی: پوشش بیمه ای افزایش قیمت دارو باید تقویت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، همزمان با فرا رسیدن روز کارگر، وزیر بهداشت با حضور در شرکت داروپخش، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید و از تلاشهای کارکنان صنعت دارو در شرایط سخت اقتصادی و بحرانهای اخیر تقدیر کرد.
محمدرضا ظفرقندی در حاشیه بازدید از خط تولید شرکت داروپخش با اشاره به فعالیت شبانهروزی و سهشیفته کارکنان صنعت داروسازی، اظهار داشت: امروز گردهم آمدهایم تا از زحمات همکارانمان در حوزه دارو و سلامت که با وجود چالشهایی نظیر تحریمها، مشکلات حملونقل و محدودیتهای تأمین مواد اولیه، بیوقفه برای تأمین داروی مورد نیاز مردم تلاش میکنند، قدردانی کنیم.
وی با بیان اینکه شرکت داروپخش یکی از قدیمیترین و بزرگترین مجموعههای دارویی کشور با حدود ۷۰ سال سابقه است، افزود: در این مجموعه انواع داروها از جمله داروهای تزریقی، قرص، کپسول و شربت تولید میشود و خوشبختانه با مدیریت و سازماندهی مناسب، شاهد افزایش چشمگیر تولید هستیم.
وزیر بهداشت با اشاره به رشد تولید در این مجموعه تصریح کرد: در حوزه داروهای تزریقی، میزان تولید در این ایام با وجود همه محدودیتها، حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته که نشاندهنده توانمندی و تعهد بالای متخصصان این حوزه است.
وی در ادامه به موضوع تأمین نقدینگی شرکتهای دارویی اشاره کرد و گفت: در اواخر سال ۱۴۰۴، حدود ۶۰ درصد از مطالبات شرکتهای دارویی در سطح کشور پرداخت شد که گام مهمی در حمایت از تولیدکنندگان دارو محسوب میشود.
وزیر بهداشت با تأکید بر تأثیر تورم بر حوزه دارو، افزود: افزایش قیمت مواد اولیه، مواد جانبی و اقلام بستهبندی اجتنابناپذیر است، اما سیاست اصلی ما این است که کمترین فشار به مردم وارد شود. در همین راستا، تلاش کردهایم با همکاری نهادهای ذیربط و تقویت پوشش بیمهای، سهم پرداختی بیماران را به حداقل برسانیم.
ظفرقندی خاطرنشان کرد: در جلسات مختلف با مسئولان، از جمله رئیسجمهوری، بر این موضوع تأکید شده که تولید دارو نباید متوقف یا کند شود و همزمان باید پوشش بیمهای برای جبران افزایش قیمتها تقویت شود.
وزیر بهداشت همچنین درباره تأمین مواد اولیه و بستهبندی گفت: با وجود آسیبهایی که برخی صنایع مانند پتروشیمی متحمل شدهاند، از ذخایر موجود استفاده کرده و همزمان برنامهریزی برای ترمیم و جبران این کمبودها در حال انجام است. علاوه بر این، بخشی از نیازها نیز از طریق واردات تأمین خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ما این است که داروی مورد نیاز مردم بدون وقفه و با کمترین هزینه در دسترس آنان قرار گیرد.
