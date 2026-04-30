امکان اسکان خوابگاهی برای برخی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علم و صنعت در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع دانشجویان می رساند بر اساس مصوبه شورای دانشگاه جهت حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در دوران نهایی انجام فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی خود قرار داشته و برای پیشبرد آن نیاز به حضور در خوابگاه دارند، مقرر شد اسامی این گروه از دانشجویان توسط استاد راهنما و تایید دانشکده به معاونت دانشجویی دانشگاه ارسال شود.
لذا اسامی و خوابگاه دانشجویان واجد شرایط بعد از تایید واحد اسکان مدیریت امورخوابگاهها اعلام و از تاریخ 14/02/1405 میتوانند به خوابگاه مراجعه کنند .
