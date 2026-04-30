  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

امکان اسکان خوابگاهی برای برخی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت طی اطلاعیه ای از فراهم شدن امکان اسکان در خوابگاه برای برخی دانشجویان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علم و صنعت در اطلاعیه ای اعلام کرد: به اطلاع دانشجویان می رساند بر اساس مصوبه شورای دانشگاه جهت حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در دوران نهایی انجام فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی خود قرار داشته و برای پیشبرد آن نیاز به حضور در خوابگاه دارند، مقرر شد اسامی این گروه از دانشجویان توسط استاد راهنما و تایید دانشکده به معاونت دانشجویی دانشگاه ارسال شود.

لذا اسامی و خوابگاه دانشجویان واجد شرایط بعد از تایید واحد اسکان مدیریت امورخوابگاه‌ها اعلام و از تاریخ 14/02/1405 می‌توانند به خوابگاه مراجعه کنند .

کد مطلب 6815980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها