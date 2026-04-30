جایی که پذیرایی عبادت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، در کنارِ تمام شکوهِ معنویِ زیارت در مدینه، آنچه جانی دوباره به زائرانِ خسته از راه میدهد، حسِ گرمِ توجه و مراقبتی است که در جایجایِ هتلهای محل اسکان به چشم میخورد. امروز، بر سر سفرههای زائران ایرانی در مدینه، غذاهایی دیده می شود که با عشق و دقتِ تمام پخت میشوند.
یکی از شاخصههای بارزِ حجِ امسال ، توجه ویژه به کیفیتِ تغذیه و سلامتِ زائران است. با برنامهریزیهای صورت گرفته، فرآیند پخت و پزِ غذاها به صورت مستقیم در آشپزخانه مجهز زین در مدینه انجام میشود که این امر موجب حفظِ کیفیت، طعم و سلامتِ حداکثریِ وعدههای غذایی شده است.
تنوع منوی غذایی، استفاده از مواد اولیهی درجه یک، سروِ سالاد، لبنیات و میوههای تازه، و در کنار آن رعایت پروتکلهای بهداشتی، موجی از رضایت را در میان زائران مستقر در مدینه به همراه داشته است.
نظرسنجیها نشان میدهد که کیفیت بالای غذا و مطابقت آن با ذائقه ایرانی، تأثیر مستقیمی بر حفظِ قوای جسمانی و به تبعِ آن، افزایشِ نشاطِ معنوی زائران در ایام زیارت داشته است.
این دقت در کیفیت و تنوع، تنها ارائه خدمت نیست؛ بلکه تلاشی است برای آنکه میهمانانِ خانه خدا که شایستهی بهترین میزبانی هستند، بدون دغدغه جسمی و با روحیهای شاداب، تمامِ توانِ خود را صرفِ خلوت با خدای خویش و حضور در محضر رسولالله (ص) کنند.
لبخندِ رضایتِ زائران پس از هر وعده غذا، زیباترین پاداش برای خادمانی است که با عطرِ آشنایِ دستپخت ایرانی و به عشقِ میهمانانِ پیامبر رحمت خدمت میکنند.
