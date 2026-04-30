پیش بینی احتمال وقوع رگبار باران، رعدوبرق و بارش تگرگ در زنجان

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشههای هواشناسی گفت: امروز آسمان استان زنجان نیمهابری تا ابری پیشبینی میشود. این شرایط در برخی ساعات با رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق همراه خواهد بود که احتمال وقوع تگرگ نیز در این میان دور از انتظار نیست.
وی با بیان اینکه این ناپایداریها ناشی از فعالیت یک سامانه بارشی نسبتاً ضعیف در منطقه است، افزود: الگوهای جوی نشان میدهد که شدت بارشها در مناطق شمالی و شرقی استان محسوستر خواهد بود. رانندگان و عشایر منطقه لازم است تمهیدات لازم را برای مواجهه با لغزندگی جادهها و خطر صاعقه در نظر داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: از فردا (پنجشنبه) بهتدریج شاهد تضعیف این سامانه بارشی و کاهش ناپایداریها خواهیم بود. بهگونهای که در روزهای آینده، بارش قابلتوجه و گستردهای در استان رخ نخواهد داد.
رحماننیا افزود: با وجود تضعیف سامانه اصلی، همچنان رشد ابر (بهویژه در ساعات بعدازظهر) پیشبینی میشود. از این رو، احتمال رگبارهای خفیف و محلی باران به صورت پراکنده بعید نخواهد بود. بنابراین شهروندان نبند انتظار آسمانی کاملاً صاف و بدون ابر را در تمام ساعات روز داشته باشند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: در حال حاضر وزش باد شدید نیست اما از اواسط هفته آینده سرعت وزش باد در سطح استان افزایش پیدا خواهد کرد. این شرایط برای کشاورزان، باغداران و سازندگان سازههای موقت (تابلوهای تبلیغاتی، گلخانههای سبک و...) هشدار محسوب میشود و توصیه میشود تمهیدات پیشگیرانه به عمل آید.
رحماننیا اظهار داشت: از نظر دمایی، صبح فردا (پنجشنبه) شاهد کاهش نسبی دماهای کمینه (حداقل دما) خواهیم بود؛ بهطوری که در برخی نقاط استان دمای صبحگاهی ۲ تا ۳ درجه خنکتر از امروز خواهد شد.
وی تأکید کرد: این کاهش دما موقتی است و از اوایل هفته آینده بهتدریج گرمتر خواهد شد. در نیمه نخست هفته آینده دمای هوا نسبت به روزهای اخیر افزایش نسبی پیدا میکند و هوای گرمتری را شاهد خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به احتمال لغزندگی محورهای مواصلاتی در ساعات بارندگی، از همشهریان خواست از توقف در حاشیه مسیلها و رودخانههای فصلی خودداری کرده و برای دریافت آخرین اطلاعیههای هشدار سطح زرد و نارنجی به سامانه هواشناسی استان مراجعه کنند.
رحمان نیا به کشاورزان توصیه کرد با توجه به احتمال تگرگ پراکنده، نسبت به پوشش محصولات حساس اقدام کنند.
