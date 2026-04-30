سفر یک روزه معاون استاندار تهران به نسیم شهر؛احداث دو مدرسه و زیرگذر

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین ایستگاه آتش‌نشانی در نسیم‌شهر روز پنجشنبه با حضور محمدرضا باباحسینی شهردار نسیم شهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان معاون استاندار تهران، راضیه شهاب مدیرکل دفتر امور شهری استانداری تهران و عبدالحمید شرفی فرماندار بهارستان افتتاح شد.

این ایستگاه در محله روحانیون شهرک ولی‌عصر (عج) در زیربنایی شامل سوله‌ای به مساحت ۷۵۰ متر مربع و ساختمان اداری ۶۰۰ متر مربعی احداث شده و هزینه‌ای بالغ بر ۴۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات شهرداری نسیم‌شهر برای آن صرف شده است.

مسئولان محلی می‌گویند بهره‌برداری از این ایستگاه به ارتقای ایمنی شهری، کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی و افزایش توان عملیاتی سازمان آتش‌نشانی کمک خواهد کرد.

بازدید از پروژه زیرگذر ۹ دی در بهارستان

سید کمال‌الدین میرجعفریان در بازدیدی از روند اجرای زیرگذر ۹ دی در بلوار پایانه نسیم‌شهر، آخرین وضعیت عملیات عمرانی این طرح را بررسی کرد.

در این برنامه، عبدالحمید شرفی و راضیه شهاب نیز حضور داشتند. به گفته مسئولان، ارتفاع این زیرگذر ۵ متر تعیین شده تا امکان تردد ایمن خودروهای سنگین فراهم شود.

پروژه زیرگذر ۹ دی از طرح‌های مهم عمرانی بهارستان به شمار می‌رود و با هدف روان‌سازی ترافیک و کاهش ازدحام در حال اجراست.

بر اساس اعلام شهرداری نسیم‌شهر، برای اجرای فاز نخست این طرح ۴۰۰ میلیارد ریال و برای فاز دوم ۱۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است.

احداث دو مدرسه ۱۲ و ۱۵ کلاسه در نسیم‌شهر

در ادامه سفر کاری، سید کمال‌الدین میرجعفریان به همراه عبدالحمید شرفی و راضیه شهاب از دو پروژه احداث مدرسه ۱۲ و ۱۵ کلاسه در نسیم‌شهر بازدید کردند.

فرماندار بهارستان با اشاره به رشد جمعیت و مهاجرت‌پذیری بالای این شهرستان گفت: کمبود سرانه آموزشی فشار قابل‌توجهی بر مدارس موجود وارد کرده است.

او ابراز امیدواری کرد: این دو مدرسه در کوتاه‌ترین زمان به بهره‌برداری برسند تا بخشی از تراکم دانش‌آموزان در منطقه کاهش یابد.