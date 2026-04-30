به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه هیئتی از مسئولان، با خانواده دانش‌آموز شهید «شهدوستی نژاد» دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تجلیل از مقام والای شهدا، بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید در میناب تأکید کرد و آنان را نماد ایثار، فداکاری و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی همچنین با ابراز همدردی با خانواده این شهید، صبر و استقامت آنان را ستود و بر تداوم مسیر شهدا در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، خانواده شهید محمد شهدوستی نژاد نیز به بیان خاطراتی از این دانش‌آموز شهید پرداختند و بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل جوان تأکید کردند.