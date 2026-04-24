۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

سرنشینان خودروی حادثه دیده در آزادراه تهران-پردیس تخلیه شدند

سرنشینان خودروی حادثه دیده در آزادراه تهران-پردیس تخلیه شدند

پردیس- مسئول امداد و نجات هلال احمر پردیس گفت: در پی رانش زمین در محور آزادراه تهران-پردیس یک دستگاه خودرو زیر آوار رفته بود که سرنشینان آن توسط امدادگران تخلیه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سمائی در خصوص وقوع رانش زمین در آزادراه تهران-پردیس در جمع خبرنگاران گفت: این حادثه در مسیر از شهرستان پردیس به سمت تهران رخ داده است.

به گفته سمائی، بر اساس گزارش اولیه، یک دستگاه خودرو زیر آوار باقی مانده بود، امدادگران اقدامات اولیه را روی آن خودرو انجام دادند و افرادی که داخل آن بودند تخلیه شدند.

مسئول امداد و نجات هلال احمر پردیس افزود: دو خودروی دیگر نیز پشت سر او در محل حادثه حضور دارند. در حال حاضر، نیروهای امدادی مشغول خارج کردن نخاله‌ها و سنگ‌های ناشی از رانش زمین هستند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد : پس از تخلیه کامل نخاله‌ها، خودروی دیگری زیر آوار باقی نمانده باشد.

