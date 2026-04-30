 ستادهای پشتیبانی دفاع مقدس در شهرستان دشتستان تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح عصر پنجشنبه در نشست قرارگاه فرهنگی روحانی شهید صادق گنجی شهرستان دشتستان ضمن تبریک دهه کرامت و مناسبت های پیش رو و خیرمقدم به مهمانان استانی و ائمه جمعه شهرستان، بر لزوم ترویج فرهنگ دفاع مقدس تاکید کرد و بیان کرد: شهرستان دشتستان همواره در خط مقدم پشتیبانی از ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس بوده است.
امام جمعه دشتستان استفاده از ظرفیت تریبونهای نماز جمعه را برای آگاهیبخشی و تشویق مردم به مشارکت در این امر خداپسندانه بسیار موثر دانست.
لزوم تشکیل منظم نشست ها ستاد پشتیبانی
حجتالاسلام یعقوب بهمنیاری مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان بوشهر نیز با اشاره به نقش محوری ائمه جمعه در بسیج عمومی و هدایت فرهنگی جامعه، از ائمه جمعه شهرستان خواست تا با تشکیل منظم جلسات ستاد پشتیبانی در بخشهای خود، پیوند میان نسل جوان و فرهنگ دفاع مقدس را تقویت کرده و شبکهای منسجم برای جمعآوری و ساماندهی کمکهای مردمی ایجاد کنند.
ساماندهی کمکهای مردمی و هدایت صحیح نذورات
حجتالاسلام محمد دهقان، رئیس ستاد پشتیبانی دفاع مقدس استان بوشهر، در این نشست ضمن تأکید بر لزوم تشکیل و فعالسازی ستادهای پشتیبانی دفاع مقدس در سطح شهرستانها و بخشها بر ضرورت ایجاد سازوکار شفاف و هدفمند برای ساماندهی کمکهای مردمی و هدایت صحیح نذورات و مشارکتهای خیرین در راستای اهداف و برنامههای مرتبط با حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس اشاره نمود.
در این نشست، ائمه جمعه شهرستان به بررسی راهکارهای جلب مشارکت های مردمی و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت پرداختند.
در پایان این نشست، پس از هماندیشی و تبادل نظر سایر ائمه جمعه شهرستان دشتستان، مقرر شد ستادهای پشتیبانی دفاع مقدس در تمامی بخشهای شهرستان به ریاست ائمه جمعه تشکیل و فعال شده و کارگروههای تخصصی جهت برنامه ریزی، اطلاعرسانی و ساماندهی کمکهای مادی و معنوی آحاد مردم تشکیل شود.
نظر شما