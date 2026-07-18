گلستان در آزمون میزبانی ملی مهارت؛ رقابت ۸۲ استعداد برتر کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه گرایلی عصر شنبه در آیین افتتاح چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان کشور، با خیرمقدم به شرکتکنندگان، مسئولان و میهمانان حاضر در این رویداد، اظهار کرد: گلستان افتخار دارد میزبان برترین نوجوانان مهارتی کشور باشد؛ رویدادی که پس از ماهها برنامهریزی و هماهنگی، امروز به مرحله اجرا رسیده است.
وی با بیان اینکه این مسابقات قرار بود بهمنماه سال گذشته برگزار شود، افزود: به دلیل شرایط پیشآمده در کشور، زمان برگزاری آن به سال ۱۴۰۵ موکول شد و از ابتدای سال جاری با حمایت سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، روند اجرایی این رویداد به طور رسمی آغاز شد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای گلستان با اشاره به حضور ۸۲ منتخب از میان بیش از هزار و ۵۰۰ شرکتکننده اولیه، گفت: نمایندگان ۲۱ استان کشور در پنج رشته تخصصی طی دو روز در گلستان با یکدیگر رقابت میکنند و این رقابتها، مسیر شناسایی استعدادهای برتر برای حضور در مسابقات ملی و جهانی مهارت را هموار خواهد کرد.
گرایلی، برگزاری این مسابقات را فرصتی برای معرفی ظرفیتهای گلستان در حوزه مهارتآموزی دانست و اظهار کرد: از نخستین روزهای واگذاری میزبانی، تلاش کردیم با استفاده از تمام ظرفیتهای استان، شرایطی در شأن شرکتکنندگان و نام گلستان فراهم کنیم تا این رویداد به بهترین شکل برگزار شود.
وی با قدردانی از حمایتهای استاندار گلستان و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، اظهار کرد: پیگیری مستمر مسئولان ارشد استان در ماههای گذشته نقش مهمی در رفع موانع و فراهم شدن زیرساختهای برگزاری مسابقات داشت و این همراهی، انگیزه مجموعه آموزش فنی و حرفهای را برای میزبانی شایسته دوچندان کرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای گلستان همچنین از همکاری دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، دستگاههای اجرایی، حامیان مالی قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادی بدون مشارکت و همدلی بخشهای مختلف امکانپذیر نبود و بسیاری از مجموعهها با وجود محدودیتهای اقتصادی، مسئولانه در کنار آموزش فنی و حرفهای قرار گرفتند.
گرایلی با اشاره به تلاش شبانهروزی کارکنان آموزش فنی و حرفهای استان برای آمادهسازی این رویداد، افزود: طی پنج ماه گذشته، برنامهریزیها بارها بازنگری شد تا همه جزئیات با دقت بررسی و بهترین شرایط برای برگزاری مسابقات فراهم شود.
وی گفت: امید است این رقابتها علاوه بر شناسایی استعدادهای برتر، به توسعه فرهنگ مهارتآموزی در میان نوجوانان، معرفی توانمندیهای گلستان و تقویت جایگاه آموزشهای فنی و حرفهای در کشور منجر شود.
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