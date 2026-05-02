به گزارش خبرنگار مهر، بدمینتون ایران در سال‌های اخیر در صحنه رقابت‌های مهم بین‌المللی حضوری کم‌رنگ و ناپیوسته داشته، حضوری که حتی در معدود موارد اعزام نیز اغلب با حذف زودهنگام همراه بوده است. مرور عملکرد این رشته در رویدادهایی مانند بازی‌های المپیک و بازی‌های آسیایی نشان می‌دهد که یا نماینده‌ای از ایران موفق به کسب سهمیه نشده یا در صورت حضور مسیر رقابت برای ملی‌پوشان در همان گام نخست به پایان رسیده است. این روند در مسابقات قهرمانی آسیا بدمینتون نیز کمابیش تکرار شده و تصویر کلی از فاصله قابل توجه بدمینتون ایران با سطح اول قاره حکایت دارد.

این وضعیت در حالی رقم خورده که بدمینتون به‌عنوان یک رشته المپیکی هم از ظرفیت‌های همگانی قابل توجهی برخوردار است و هم در بسیاری از کشورهای آسیایی جزو رشته‌های پرافتخار و سرمایه‌گذاری‌شده به شمار می‌رود.

با این حال در ایران این رشته هنوز نتوانسته ساختار یک ورزش قهرمانی منسجم و پایدار را به خود بگیرد. نبود نتایج شاخص در رویدادهای بزرگ، کمبود تجربه بین‌المللی بازیکنان و فاصله با استانداردهای حرفه‌ای بخشی از چالش‌هایی است که طی سال‌های گذشته ادامه‌دار بوده است.

با این وجود نشانه‌هایی از یک تلاش تازه برای بازگشت به مسیر رقابت دیده می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است بدمینتون ایران با حمایت نهادهایی مانند وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک ایران در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا حضور داشته باشد. گفته می‌شود سهمیه حضور دو بازیکن برای این رقابت‌ها در نظر گرفته شده هرچند ترکیب نهایی تیم اعزامی هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است.

در کنار این رویداد خبر دیگری که می‌تواند برای بدمینتون ایران اهمیت داشته باشد کسب سهمیه توسط دو بازیکن برای حضور در بازی‌های المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶ است. مسابقاتی که قرار است آبان ۱۴۰۵ به میزبانی سنگال برگزار شود. هرچند این رقابت‌ها در رده سنی جوانان برگزار می‌شود اما می‌تواند فرصتی برای کسب تجربه بین‌المللی و آماده‌سازی نسل آینده بدمینتون ایران باشد.

در همین راستا فدراسیون بدمینتون طی روزهای اخیر روند آماده‌سازی تیم‌های ملی را آغاز کرده و اردوهای اولیه در حال برگزاری است. برنامه‌هایی نیز برای برگزاری اردوهای بلندمدت در کشورهای صاحب‌سبک مانند هند، تایلند و چین مطرح شده است. کشورهایی که در بدمینتون آسیا و جهان جایگاه ویژه‌ای دارند و حضور در فضای تمرینی آن‌ها می‌تواند به ارتقای سطح فنی بازیکنان ایرانی کمک کند. البته تحقق این برنامه‌ها به‌ویژه در قالب اردوهای بلندمدت نیازمند تأمین منابع مالی و تداوم حمایت‌های مدیریتی است.

اگر این وعده‌ها عملی شود می‌توان امیدوار بود که پیش از آغاز بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا تیم ملی بدمینتون ایران با آمادگی بهتری وارد میدان شود. اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر می‌شود که به‌تدریج رقابت‌های کسب سهمیه برای بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز در حال نزدیک شدن است و هرگونه سرمایه‌گذاری امروز می‌تواند در نتایج سال‌های آینده تأثیرگذار باشد.

در کنار این تحولات نباید از وضعیت رویدادهای داخلی و بین‌المللی برگزارشده در ایران نیز غافل شد. مسابقات بین‌المللی فجر که سال‌ها به‌عنوان یکی از معدود فرصت‌های میزبانی برای بدمینتون ایران شناخته می‌شد و میزبان بازیکنان خارجی بود در پی شرایط خاص کشور و آغاز جنگ با وقفه مواجه شده و هنوز زمان مشخصی برای برگزاری مجدد آن اعلام نشده است. این در حالی است که برگزاری چنین تورنمنت‌هایی می‌تواند نقش مهمی در افزایش تجربه بازیکنان داخلی و ارتقای سطح رقابت ایفا کند.

در مجموع بدمینتون ایران اکنون در نقطه‌ای قرار گرفته که از یک‌سو کارنامه‌ای نه‌چندان موفق در میادین بزرگ بین‌المللی را پشت سر دارد و از سوی دیگر نشانه‌هایی از تلاش برای تغییر این روند دیده می‌شود. اینکه این تلاش‌ها تا چه اندازه به بهبود نتایج منجر خواهد شد تا حد زیادی به نحوه اجرای برنامه‌های آماده‌سازی، تداوم حمایت‌ها و میزان توجه به زیرساخت‌های این رشته بستگی دارد. مسیر پیش‌رو اگرچه ساده نیست ولی می‌تواند با تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر به تدریج تصویر متفاوتی از بدمینتون ایران در عرصه بین‌المللی ترسیم کند.