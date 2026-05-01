۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۳:۲۶

موافقت آمریکا با فروش ۸.۶ میلیارد دلار سلاح به‌ اسرائیل و سه‌کشور عربی

موافقت آمریکا با فروش ۸.۶ میلیارد دلار سلاح به‌ اسرائیل و سه‌کشور عربی

آمریکا از موافقت فروش تسلیحات جدید به اسرائیل و سه کشور عربی حاشیه خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه آمریکا با فروش تسلیحاتی به ارزش بیش از ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به اسرائیل، قطر، کویت و امارات متحده عربی موافقت کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، فروش احتمالی ۱۰ هزار سامانه مهمات هدایت‌شونده دقیق از نوع «APKWS» به همراه تجهیزات مرتبط به اسرائیل به ارزش ۹۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار تأیید شده است.

همچنین واشنگتن با فروش سامانه کنترل رزمی و تجهیزات مرتبط با آن به کویت به ارزش نزدیک به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار موافقت کرده است.

در همین حال، وزارت امور خارجه آمریکا از موافقت احتمالی با فروش خدمات بازتأمین سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی «پاتریوت» و تجهیزات مرتبط با آن برای قطر به ارزش ۴.۰۱ میلیارد دلار خبر داد.

روسیا الیوم به تسلیحات مورد نظر آمریکا برای فروش به امارات هیچ اشاره ای نکرده است.

    • IR ۰۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      خوب منتظر چی هستی تا برخی از این حکام عرب بی غیرت تجهیزومسلح نکرده کار نیمه تمام تمام کنید
    • احمد IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      اینهاهمه جنگ روانی درمقابل ایرانه! چون آمریکاالان خودش مثل خرتو گل گیرکرده.فرض کنیم تمام تسلیحات پیشرفته روبه این کشورها بفرسته،دل وجیگرجنگیدن وشجاعت چی میشه؟!دریک جمله بگم ایران همشونو مچاله میکنه.👊
    • صادق IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
      ترامپ به کلاهبرداردروغگوی کثیفه که اصلا نبایدبهش اعتمادکرد.رزمندگان وملت عزیزایران بایدتازمان وجودمنفورترامپ ونتانیاهو همیشه احساس جنگ وآمادگی مقابله بادشمن خبیث رو داشته باشند.هشیاروعاقبت اندیش باشیم کوچکترین عقب نشینی وضعف یااشتباه مامساویست باعمری وابستگی وبردگی وآوارگی

