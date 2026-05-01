به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، وزارت امور خارجه آمریکا با فروش تسلیحاتی به ارزش بیش از ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به اسرائیل، قطر، کویت و امارات متحده عربی موافقت کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، فروش احتمالی ۱۰ هزار سامانه مهمات هدایت‌شونده دقیق از نوع «APKWS» به همراه تجهیزات مرتبط به اسرائیل به ارزش ۹۹۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار تأیید شده است.

همچنین واشنگتن با فروش سامانه کنترل رزمی و تجهیزات مرتبط با آن به کویت به ارزش نزدیک به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار موافقت کرده است.

در همین حال، وزارت امور خارجه آمریکا از موافقت احتمالی با فروش خدمات بازتأمین سامانه‌های دفاع هوایی و موشکی «پاتریوت» و تجهیزات مرتبط با آن برای قطر به ارزش ۴.۰۱ میلیارد دلار خبر داد.

روسیا الیوم به تسلیحات مورد نظر آمریکا برای فروش به امارات هیچ اشاره ای نکرده است.