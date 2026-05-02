۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۴

روسیه: فرانسه در مذاکرات صلح اوکراین کارشکنی می‌کند

سفیر روسیه در پاریس اعلام کرد فرانسه یکی از اصلی‌ترین کشورهایی است که برای جلوگیری از برقراری صلح در اوکراین مانع‌تراشی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الکسی مشکوف، سفیر روسیه در پاریس در مصاحبه‌ای با ریانووستی اظهار داشت که فرانسه یکی از کشورهای اصلی اتحادیه اروپا است که مانع از دستیابی به صلح بلندمدت بین روسیه و اوکراین می‌شود.

به گفته وی، پاریس در حال برداشتن گام‌هایی در جهت تضعیف همه توافقات ممکن است.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

