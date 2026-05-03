به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانههای رژیم اسرائیل در گزارشهایی به بررسی چالشهای میدانی ارتش در مقابله با تسلیحات جدید مقاومت لبنان پرداختند.
شبکه صهیونیستی «آی ۲۴ نیوز» در این باره اعلام کرد: باید این عبارت سخت را بگوییم که «هیچ راهکار قطعی و نهایی برای مسئله ریزپرندههای [حزب الله] وجود ندارد».
همچنین شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از وجود روحیه سرخوردگی در ارتش این رژیم به دلیل نبود راه حل برای تهدید ریزپرندههای انتحاری و پهپادها خبر داد.
از سوی دیگر، شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد: ارزانترین، سادهترین و شاید بدویترین سلاح در نحوه بهکارگیری؛ یعنی ریزپرندهها، همان چیزی است که طی هفته اخیر ۳ اسرائیلی را کشته و بیش از ۲۰ نفر دیگر را زخمی کرده است.
روزنامه یدیعوت آحارانوت نیز به نقل از یک منبع نظامی برجسته رژیم صهیونیستی گزارش داد، پهپادهای حزب الله یک چالش پیچیده برای تل آویو به شمار می رود و هیچ راهکار معجزه آسایی برای حل آن وجود ندارد.
روزنامه اسرائیل هیوم نیز نوشت، نمی توان ناامیدی نظامیان صهیونیست را در خصوص اوضاع لبنان نادیده گرفت. قرار نبود تله راهبردی تل آویو برای حزب الله تبدیل به کمین راهبردی علیه خود رژیم شود.
انتقاد از نحوه ورود به جنگ با حزبالله
در همین راستا، فرمانده پیشین جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه «آی ۲۴ نیوز» اظهار کرد: ما از همان ابتدا به شکلی اشتباه وارد جنگ با حزبالله شدیم.
وی افزود: آنچه اکنون انجام میدهیم مانند کسی است که سرش را به دیوار میکوبد و به این ترتیب به هیچگونه خاتمه دادن نبرد یا پیروزی دست نخواهیم یافت.
