قدردانی وزیر بهداشت از نقش معلمان در تربیت سرمایه انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، در پیامی به مناسبت ۱۲ اردیبهشت روز معلم، نوشت: روز معلم، یادآور شأن و منزلت بیبدیل مجاهدان عرصه علم و تربیت است؛ فرهیختگانی که باتلاش، صبر، اخلاص و تعهد، بنیانهای پیشرفت و اقتدار کشور را استوار میسازند.
بیتردید، معلمان و استادان، ستونهای اصلی شکلگیری سرمایه انسانی و پیشرانان حقیقی توسعه علمی، فرهنگی و تمدنی بهشمار میآیند. هر دستاوردی که امروز در عرصههای گوناگون نصیب کشور میشود، مرهون تلاشهای خستگیناپذیر این قشر فرزانه در تربیت نسل دانا، مؤمن، مسئولیتپذیر و کارآمد است.
در فراز و نشیب بحرانها، نقشآفرینی استادان و معلمان در تبیین صحیح مسائل، تقویت امید اجتماعی، ارتقاء بینش و انگیزه نسل جوان و حفظ انسجام ملی، اهمیتی مضاعف یافته و آینده کشور بیش از پیش به همت و درایت این عزیزان وابسته میشود.
اینجانب ضمن ادای احترام به مقام شامخ معلم و گرامیداشت یاد و خاطره استادان و معلمان شهید که برای سربلندی ایران عزیز جان فدا کرده اند، این روز پرافتخار را به جامعه معلمان و استادان کشور تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون ایشان را در مسیر تحقق آرمانهای بلند علمی، فرهنگی و انسانی مسئلت دارم.
نظر شما