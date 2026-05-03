علیرضا اکبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری دیدارهای تدارکاتی برای تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی، گفت: متاسفانه شرایطی بوجود آمده که بازی های تدارکاتی که برای تیم ملی در نظر گرفته شده لغو شدند. نبود بازی های تدارکاتی باعث خواهد شد تا کادر فنی به اهدافش دست پیدا نکند و نتواند نقاط ضعف تیم ملی را برطرف کند. متاسفانه چند بازی تیم ملی کنسل شد و اگر همین روند ادامه پیدا کند نمی توانیم با قدرت در جام جهانی حضور داشته باشیم و این اتفاق می‌تواند به فوتبال ملی ما ضربه جبران ناپذیری بزند.

وی در خصوص شرایط اردوی تیم ملی تاکید کرد: درست است که تیم ملی به تمرین مستمر نیاز دارد تا بتواند از لحاظ آمادگی جسمانی به مرحله ایده آل برسد ولی تنها تمرین کردن نمی‌تواند رمز موفقیت تیم ملی باشد. بازی های درون تیمی علاج درد تیم ملی نیست و گره از مشکلات باز نخواهد کرد و تنها می‌تواند یک مسکن موقت باشد.

این پیشکسوت فوتبال ادامه داد: امیدوارم با توجه به زمان کم تا شروع جام جهانی مسئولان ورزش کشور به خصوص فدراسیون فوتبال بتوانند چند بازی تدارکاتی مناسب را برای تیم ملی در نظر بگیرند. هرچند که باید بپذیریم کار فوق العاده سختی خواهد بود.

اکبرپور در خصوص انتقاد از تیم ملی به دلیل استفاده از بازیکنان پا به سن گذاشته گفت: در حال حاضر تنها می‌توانیم با همین نفراتی که در اردو هستند آماده حضور در جام جهانی باشیم و دیگر زمانی برای جوانگرایی وجود ندارد. البته چند بازیکن جوان و با انگیزه در تیم ملی حضور دارند که می‌توانند به کادر فنی کمک کنند و این موضوع را هم باید قبول کنیم که چند بازیکن جام جهانی آخرین حضور آنها در تیم ملی خواهد بود و کادر فنی باید با یک برنامه ریزی صحیح بعد از جام جهانی شروع به جوانگرایی کند تا روح جدیدی در تیم ملی کشورمان دمیده شود.

بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران با انتقاد از برگزاری لیگ بعد از جام جهانی گفت: همه بازیکنان تلاش می‌کنند تا قبل از جام جهانی بهترین بازی های خود را انجام دهند تا مسافر جام جهانی باشند و خود را در آن تورنمنت بزرگ به همه نشان دهند ولی بعد از جام جهانی چه انگیزه ای باید داشته باشند؟

علیرضا اکبرپور خاطر نشان کرد: ادامه لیگ بعد از جام جهانی نه توجیه فنی دارد و توجیه اقتصادی دارد. بازیکنان هیچ انگیزه ای ندارند و با توجه به معرفی تیم های ایرانی به لیگ قهرمانان آسیا قبل از جام جهانی بهتر است ادامه لیگ برگزار نشود تا تیم های لیگ برتری با برنامه ریزی دقیق و جذب بازیکنان جدید خود را آماده شروع لیگ بیست وششم کنند.