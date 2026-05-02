به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «محمدجعفر اسدی» معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) در گفتوگویی به تحلیل تحولات منطقه و احتمال بروز تنش میان ایران و آمریکا پرداخت و اظهار داشت: درگیری مجدد بین ایران و آمریکا محتمل است و شواهد نیز نشان داده که آمریکا به هیچ عهد و قراری پایبند نیست. اقدامات و اظهارات مسئولان آمریکا بیشتر جنبه رسانهای دارد که نخست برای جلوگیری از ریزش قیمت نفت و دوم جهت خروج از مخمصهای که خودشان ایجاد کردهاند، مطرح میشود.
سردار اسدی گفت: برآورد نظامیها این است که چه آمریکا دست به عملیات علیه ایران بزند و چه نزند، در این دام افتاده و راه بیرونآمدنی ندارد. همانطور که امام شهیدمان فرمودند رژیم صهیونی دیگر مثل قبل از طوفانالاقصی نمیشود، وضعیت آمریکا نیز دیگر به آمریکای قبل از حمله به ایران بازنخواهد گشت. دنیا حقیقت آمریکا را درک کرد و حالا هرچقدر هم خباثت کند، دیگر آن آمریکایی نیست که خیلیها از آن میترسیدند.
معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) همچنین درباره پاسخ نیروهای مسلح به هرگونه ماجراجویی و حماقت مجدد آمریکاییها، تصریح کرد: ما از آمادگی کامل برای مقابله با هر اقدام خصمانهای برخورداریم.
وی با بیان اینکه نیروهای مسلح ما موفقیت خود را مدیون یکپارچگی و حضور حماسی مردم عزیز در خیابانها و میادین هستند، افزود: بحمدالله وحدتی که امام خمینی (ره) و رهبر شهیدمان بر آن تأکید داشتند، امروز با وجود همه تبلیغات سوء دشمنان محقق و کشور یکپارچه شده است.
سردار اسدی در ادامه افزود: نهفقط نیروهای مسلح و مردم، بلکه گروههای سیاسی که بعضاً اختلافنظرهایی داشتند، هم امروز به این درک رسیدهاند که یکپارچگی را حفظ کنند. این وحدت برگ برنده ماست و لذا ما از اینکه آمریکا بخواهد مجدداً حمله کند، نگرانی نداریم.
معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) با بیان اینکه اقدامات غافلگیرکنندهای برای دشمن در نظر گرفته شده است، تأکید کرد: همانطور که مسئولان مربوطه گفتند، اقداماتی برای مقابله با جنگافروزی مجدد دشمنان در نظر گرفته شده است که در تصور آنها نمیگنجد.
وی در پایان با مرور حوادث اخیر، گفت: ببینید در حدود دو ماهی که از آغاز جنگ تحمیلی سوم پشت سر گذاشتهایم، چه گذشت؟ بسیاری از کسانی که خطایی کرده بودند، توبه کردند و به میدان همراهی با مردم آمدند. تعداد معدودی هم که مقابل ملت ایران ایستادهاند، توسط سربازان گمنام وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و فراجا شناسایی و به پروندهشان رسیدگی خواهد شد.
