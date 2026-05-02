  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

حمایت ۲۵ هزار معلم نیکوکار از بیش از ۴۵ هزار فرزند یتیم در اصفهان

اصفهان-مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از مشارکت ۲۵ هزار و ۳۸۹ معلم نیکوکار در حمایت از ۴۵ هزار و ۳۷۰ فرزند یتیم و محسنین خبر داد.

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر و هم‌زمان با هفته بزرگداشت مقام معلم، با اشاره به جایگاه ویژه معلمان در شکل‌دهی آینده جامعه اظهار کرد: مشارکت ۲۵ هزار و ۳۸۹ معلم نیکوکار در حمایت از ۴۵ هزار و ۳۷۰ فرزند یتیم و محسنین، ثابت می‌کند که معلمان ما تنها آموزگاران دانش نیستند؛ بلکه با مهربانی و مسئولیت‌پذیری، در مسیر آینده‌سازی نسل جوان نقش‌آفرینی می‌کنند.

به گفته وی، حامیان نیکوکار فعال در حوزه آموزش، صرفاً پشتیبان مالی خانواده‌های تحت حمایت نیستند، بلکه «به‌عنوان معلمان زندگی»، امید، انگیزه و حس دیده‌شدن را در دل دانش‌آموزان تقویت می‌کنند.

زارع با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۵۶ هزار و ۹۶۵ فرزند یتیم و نیازمند زیر چتر حمایتی کمیته امداد استان اصفهان قرار دارند، ادامه داد: حمایت‌های معنوی و مادی خیران، فرصت ادامه تحصیل را برای هزاران کودک فراهم می‌کند و درعین‌حال موجب تقویت روحیه خودباوری و ایجاد شوق پیشرفت در این عزیزان می‌شود. این همراهی‌ها راه رشد و بالندگی آنان را هموار می‌سازد.

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود یاد و خاطره معلمان و دانش‌آموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب را گرامی داشت و افزود: این مدرسه نماد ایثار، مقاومت و درس‌هایی از مهر و تلاش است؛ یاد و نام آن عزیزان همواره در ذهن مردم باقی می‌ماند.

زارع با تأکید بر نقشی که معلمان در تربیت نسل آینده ایفا می‌کنند، گفت: هر هفته و هر روز باید فرصتی برای پاسداشت مقام معلم باشد. ما قدردان حامیانی هستیم که با همراهی خود، بستر شکوفایی استعدادهای کودکان نیازمند را فراهم می‌کنند.

وی افزود: تعاون و همیاری میان نهادهای حمایتی، معلمان و مردم نیکوکار، کلید توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور است. هدف ما این است که هیچ کودک مستعدی به دلیل شرایط اقتصادی از مسیر دستیابی به آینده‌ای روشن باز نماند.

کد مطلب 6817378

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها