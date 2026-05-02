حمایت ۲۵ هزار معلم نیکوکار از بیش از ۴۵ هزار فرزند یتیم در اصفهان

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر و همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم، با اشاره به جایگاه ویژه معلمان در شکلدهی آینده جامعه اظهار کرد: مشارکت ۲۵ هزار و ۳۸۹ معلم نیکوکار در حمایت از ۴۵ هزار و ۳۷۰ فرزند یتیم و محسنین، ثابت میکند که معلمان ما تنها آموزگاران دانش نیستند؛ بلکه با مهربانی و مسئولیتپذیری، در مسیر آیندهسازی نسل جوان نقشآفرینی میکنند.
به گفته وی، حامیان نیکوکار فعال در حوزه آموزش، صرفاً پشتیبان مالی خانوادههای تحت حمایت نیستند، بلکه «بهعنوان معلمان زندگی»، امید، انگیزه و حس دیدهشدن را در دل دانشآموزان تقویت میکنند.
زارع با اشاره به اینکه هماکنون ۵۶ هزار و ۹۶۵ فرزند یتیم و نیازمند زیر چتر حمایتی کمیته امداد استان اصفهان قرار دارند، ادامه داد: حمایتهای معنوی و مادی خیران، فرصت ادامه تحصیل را برای هزاران کودک فراهم میکند و درعینحال موجب تقویت روحیه خودباوری و ایجاد شوق پیشرفت در این عزیزان میشود. این همراهیها راه رشد و بالندگی آنان را هموار میسازد.
مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود یاد و خاطره معلمان و دانشآموزان مدرسه «شجره طیبه» میناب را گرامی داشت و افزود: این مدرسه نماد ایثار، مقاومت و درسهایی از مهر و تلاش است؛ یاد و نام آن عزیزان همواره در ذهن مردم باقی میماند.
زارع با تأکید بر نقشی که معلمان در تربیت نسل آینده ایفا میکنند، گفت: هر هفته و هر روز باید فرصتی برای پاسداشت مقام معلم باشد. ما قدردان حامیانی هستیم که با همراهی خود، بستر شکوفایی استعدادهای کودکان نیازمند را فراهم میکنند.
وی افزود: تعاون و همیاری میان نهادهای حمایتی، معلمان و مردم نیکوکار، کلید توسعه فرهنگی و اجتماعی کشور است. هدف ما این است که هیچ کودک مستعدی به دلیل شرایط اقتصادی از مسیر دستیابی به آیندهای روشن باز نماند.
نظر شما