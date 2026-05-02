به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری ضمن گرامیداشت مقام والای معلم و تبریک روز معلم، با قدردانی از تلاشها و زحمات فرهنگیان، نقش معلمان را در تربیت نسل آیندهساز کشور بسیار اساسی و تعیینکننده دانست.
وی با تأکید بر اینکه پیشرفت علمی، فرهنگی و اجتماعی جامعه مرهون تلاش معلمان است، افزود:معلمان با تعهد، دلسوزی و همت والا، نقش مهمی در پیشبرد اهداف علمی و آموزشی کشور ایفا میکنند و تلاشهای آنان شایسته بالاترین قدردانیهاست.
فرماندار اردبیل همچنین بر پیگیری مطالبات معلمان تأکید کرد و گفت: حمایت از فرهنگیان و توجه به مسائل و دغدغههای آنان، زمینهساز ارتقای کیفیت آموزش و تربیت در جامعه خواهد بود.
فرماندار اردبیل در دیدار با خانواده شهید فرهنگی جهانبخش آخری با گرامیداشت مقام شامخ معلم و یاد و خاطره شهیدان، اظهار داشت: معلمان نقش اساسی و بیبدیلی در تربیت نسلهای آینده، پرورش نیروهای نخبه، متعهد و کارآمد و پیشرفت جامعه دارند و جایگاه آنان همواره شایسته تکریم است.
وی با تأکید بر جایگاه والای خانوادههای شهدا افزود: خانوادههای معظم شهدا سرمایه عظیم انقلاب اسلامی هستند و ایثار و ازخودگذشتگی آنان قابل قدردانی و ستایش است. ادامه راه شهیدان و پاسداری از آرمانهای آنان وظیفهای همگانی است که باید همواره مورد توجه مسئولان و آحاد جامعه قرار گیرد.
