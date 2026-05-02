فردا(یکشنبه)در زنجان عزای عمومی و تعطیل رسمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان در پی شهادت ۱۴ تن از فرزندان برومند سپاه پاسداران و بسیجیان سلحشور سپاه انصارالمهدی(عج)در پیامی مشترک اعلام کردند: مردم دیار غواصان دریادل استان با شکوه حضور خود در مراسم تشییع شهدا که ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ در شهر زنجان برگزار می گردد شرکت نمایند. این روز حزن انگیز به عنوان روز عزای عمومی و تعطیل رسمی اعلام گردیده و همه عزای عمومی و بار دیگر میثاق خود را با کاروان شهیدان اعلام خواهند داشت.

در این پیام آمده است: با قلبی آکنده از اندوه و افتخار عروج ملکوتی ۱۴ تن از فرزندان برومند سپاه پاسداران و بسیجیان سلحشور سپاه انصارالمهدی (عج)، افسران تخریب چک و خنثی و دستیارانشان که در جریان عملیات پیچیده و تخصصی خنثی‌سازی مهمات ناشناخته عمل‌نکرده ناشی از حملات دشمن صهیونی-آمریکا به شهادت رسیدند را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، خانواده‌های معظم این شهیدان و مردم شریف استان زنجان تسلیت عرض می‌کنیم.

این نیروهای فداکار که از آغاز جنگ و در عملیات هایی سرشار از خطر، خنثی سازی بیش از ۱۵ هزار مورد از مهمات عمل نکرده و پرتابه‌های ناشناخته و حساس را که در بارش های اخیر باران نیز تعدادی از آن‌ها در عمق خاک نفوذ و تهدیدی جدی برای ساکنان و عابرین منطقه محسوب می‌ گردید را با روحیه‌ای جهادی و مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی، پاکسازی و خنثی نمودند. در حین عملیات چک و خنثی با انفجار یکی از پرتاپه های ناشناخته به درجه رفیع شهادت نائل و جان پاکشان را برای حفظ امنیت مردم تقدیم شجره طیبه انقلاب نمودند، که برگ زرینی پرافتخار از ایثار و رشادت فرزندان این استان را به منصه ظهور رساندند. مجاهدتی که ثمره آن امنیت و آرامش امروز جامعه، و میراث آن افتخار و سرمشق نسل‌های آینده خواهد بود.

ضمن ارج نهادن به تلاش‌ها و فداکاری‌های همه نیروهای عملیاتی، تخصصی و پشتیبانی و با عرض تسلیت به فرماندهان، همکارا این عزیزان در سپاه انصارالمهدی (عج)، خانواده معززشان، مدیران و همکاران اداری بسیجیان شهید این حادثه، از درگاه خداوند متعال برای این شهدای والامقام علو درجات، برای مجروحان سلامتی کامل و برای خانواده‌های صبور آنان اجر و شکیبایی مسئلت داریم.

سنت الهی است که خون پاک این شهیدان، همانند همه شهدای تشیع در مسیر تاریخ عامل پیروزی خون بر شمشیر، استواری و امنیت پایدار جهان اسلام، ایران عزیز و عزت مردم عزیز استان زنجان خواهد بود.

