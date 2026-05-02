«ایران» خط قرمز ماست/ ورزشکاران باید پنجره امید مردم به آینده باشند

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی در نخستین تمرین تیم ملی والیبال که صبح امروز شنبه در خانه والیبال برگزار شد، گفت: سال سختی را شروع کردیم اما در ادامه، روزهای سرشار از نور پیش رو داریم.

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: مسیر دشواری در پیش است و همه ما تلاش کردیم وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهیم. قطعاً بازیکنان نیز بیکار نبودند و حداقل انتظار این بود که در آمادگی کامل قرار داشته باشند.

وی گفت: امسال فضا کمی متفاوت است و تمایل من این است که شما بیشتر در عرصه ورزشی فعالیت کنید و کمتر به مسائل سیاسی بپردازید. سیاست یعنی احترام گذاشتن به نظرات یکدیگر. ما در چارچوب تیم ملی کنار هم جمع شده‌ایم و موظفیم به این چارچوب پایبند باشیم.

رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: اما امروز صحبت از غیرت و حیثیت است و موضوع فقط مسائل داخلی نیست. من به اختلاف نظرها و سلیقه‌ها کاری ندارم و به همه احترام می‌گذاریم، اما خط قرمز ما کشور است. بنابراین وظیفه داریم از خاک ایران دفاع کنیم.

تقوی گفت: اردوها دیر شروع شد و محل برگزاری آن تغییر کرد، اما باید این کمبودها و کاستی‌ها را با همت و غیرت جبران کنیم. مردم به دنبال امید هستند و شما باید پنجره این امید باشید.