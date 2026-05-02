به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی ظهر شنبه در آیین زنگ سپاس معلم که در مدرسه بعثت تبریز برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع معلمان اظهار کرد: هر جامعه‌ای که معلمان در آن قدر دیده شوند، مسیر رشد و تعالی را با سرعت بیشتری طی می‌کند.

وی افزود: معلمان مهم‌ترین یار و یاور پدران و مادران در مسیر تربیت فرزندان هستند؛ کودکان همچون ماهیانی‌اند که نور هدایت را از والدین و معلم که چون خورشیدی می‌درخشند، دریافت می‌کنند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ویژگی‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: یکی از افتخارات این انقلاب، داشتن رهبرانی معلم بود. رهبرشهید ارادتی ویژه به ادبیات و شعر داشتند و همواره بر مطالعه کتاب تأکید می‌کردند. از این رو ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان دانش‌آموزان از وظایف اساسی معلمان است.

منادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رتبه‌بندی معلمان پرداخت و گفت: طرح رتبه‌بندی معلمان تحولی بزرگ در جهت ساماندهی نظام آموزش کشور بود، اما کافی نیست و جامعه آموزش و پرورش نیازمند تقدیر بیشتری است.

وی با اشاره به معیشت فرهنگیان خاطرنشان کرد: پیگیر هستیم که فوق‌العاده ویژه معلمان در سال جاری پرداخت شود.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس در ادامه به خلأ آموزشی در مقطع حساس پیش‌دبستانی اشاره کرد و گفت: یک سال طلایی کودکان یعنی بازه سنی پنج تا شش سالگی، در کشور ما بدون برنامه رها شده است، در حالی که کارشناسان آن را بهترین فرصت برای یادگیری می‌دانند.

وی افزود: متأسفانه تنها ۳۰ درصد خانواده‌ها فرزندان خود را به مهدکودک می‌فرستند. از این رو مصوبه‌ای تصویب کرده‌ایم که دولت موظف شود آموزش کودکان را از پنج سالگی زیر نظر آموزش و پرورش قرار دهد؛ این طرح از سال‌های آینده عملیاتی می‌شود.

منادی در پایان با اشاره به وقایع اخیر و جنگ رمضان گفت: این رویداد دو محور مهم را به ادبیات سیاسی ایران اضافه کرد؛ نخست جایگاه ویژه پرچم در میان مردم و تبدیل آن به یک الگوی ملی، و دوم ایستادگی شبانه مردم در خیابان‌ها که در هیچ جای دنیا نمونه ندارد و دشمن از چنین صحنه‌هایی به شدت هراس دارد.