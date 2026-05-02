زنگ سپاس در مدرسه امام خمینی(ره) مراغه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان ۱۲ اردیبهشت و فرارسیدن روز معلم، آیین بزرگداشت مقام شامخ معلمان و نواختن «زنگ سپاس معلم» با حضور جمعی از مسئولان محلی در مدرسه امام خمینی (ره) شهرستان مراغه برگزار شد.
در این مراسم که با حضور حجتالاسلام جواد حاجیزاده امام جمعه، علژ امیریراد فرماندار ویژه مراغه، توحید فارسی فرمانده انتظامی شهرستان، مدیر آموزش و پرورش و جمعی از معلمان برگزار شد، حاضران بار دیگر بر جایگاه رفیع تعلیم و تربیت و نقش بیبدیل معلمان در ساختن آینده کشور تأکید کردند.
امام جمعه مراغه: معلمان کار پیامبری انجام میدهند
حجتالاسلام جواد حاجیزاده، در این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم، اظهار داشت: معلمان با تربیت آیندهسازان این مرز و بوم، رسالتی پیامبرگونه و کاری بس خطیر و الهی بر عهده دارند.
وی افزود: وظیفهای که معلم در تربیت نسل جوان و نوجوان این کشور بر دوش دارد، بسیار سخت و سنگین است. همچنین با توجه به گسترش علم در شاخههای مختلف، معلمان باید برای آموزش هرچه بهتر دانشآموزان تلاشی مضاعف داشته باشند.
امام جمعه مراغه در بخش دیگری از سخنان خود با بزرگداشت یاد استاد «حیدر عباسی» از او به عنوان شاعری عارف و دارای اندیشهای بلند یاد کرد.
فرماندار مراغه: جامعه قدردان زحمات معلمان است
علی امیریراد، فرماندار ویژه شهرستان مراغه نیز در این مراسم با تبریک روز معلم، گفت: جامعه همواره خود را مدیون تلاشهای بیوقفه معلمان در عرصه تعلیم و تربیت میداند و قدرشناس این زحمات است.
وی خطاب به دانشآموزان تصریح کرد: شما با تلاش و پشتکار در عرصه علم و دانش میتوانید آیندهای توسعهیافته و درخشان را برای کشور رقم بزنید.
فرمانده انتظامی مراغه: معلمان همچون شمع میسوزند و روشنی میبخشند
سرهنگ توحید فارسی، فرمانده انتظامی شهرستان مراغه نیز ضمن تبریک هفته معلم، از مربیان و معلمان به عنوان یکی از ارکان اصلی امنیت و پیشرفت کشور نام برد و گفت: معلمان واقعی همانند شمع میسوزند تا راه را برای آیندهسازان این سرزمین روشن و نورانی کنند.
وی افزود: تلاش معلمان و مربیان در مدارس، در حقیقت سرمایهگذاری برای تربیت نسلی مؤمن، متعهد و کارآمد است که آینده کشور را خواهند ساخت.
