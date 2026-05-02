به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده ظهر شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه در آیین «زنگ سپاس» که در دبستان بعثت ناحیه دو تبریز و با محوریت گرامیداشت ایثارگران عرصه تعلیم و تربیت در جنگ تحمیلی سوم برگزار شد، با تأکید بر نقش راهبردی معلمان در تداوم آموزش حتی در بحبوحه نبرد، اظهار کرد: هر آنچه امروز از حس غیرت ملی و ایستادگی در برابر دشمن می‌بینیم، مرهون درس‌هایی است که در مکتب و کلاس درس آموخته‌ایم.

وی با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی سوم افزود: در این دوره، برخلاف سایر مناقشات منطقه‌ای که با سیل مهاجرت همراه بود، مرزهای ایران نه تنها خلوت‌تر از حد انتظار بود، بلکه شمار بازگشت‌کنندگان به میهن از مهاجران پیشی گرفت. این چیزی جز تقدس وطن و میهن‌دوستی نبود که ریشه آن را باید در مدارس جست‌وجو کرد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به صحنه‌های تلخ شهادت دانش‌آموزان در جریان تجاوز اخیر دشمن، تصریح کرد: با همه مقاومتی که داشتیم، دیدن تصویر شهدای دانش‌آموز و جنایات دشمن در مناطقی مانند میناب، ما را بی‌تاب می‌کند. هنوز مادر «ماکان» تکه‌ای از وجود فرزندش را نیافته تا با یاد آن زنده بماند، اما ایمان داریم که این خون‌ها به واسطه رحمت الهی بر زمین نخواهد ماند.

محمدزاده با قدردانی از ایثار معلمان در دوران آموزش غیرحضوری جنگ، یادآور شد: مستندات فراوانی از اقدامات جهادی فرهنگیان در آن شرایط ثبت شده است. آینده این مملکت در گرو اندیشه‌ای است که معلمان پرورش می‌دهند؛ بنابراین نباید اجازه دهیم تربیت در سایه آموزش غیرحضوری متوقف شود.

وی با تأکید بر دوقطبی آموزش و تربیت در نظام تعلیم و تربیت، هشدار داد: اگر بعد تربیتی تضعیف شود، شهروندانی تحویل جامعه خواهیم داد که فاقد هویت، تعهد و حس میهن‌دوستی هستند؛ حتی اگر دارای مدارک عالی تحصیلی باشند. نتیجه این روند، انبوهی از باسوادان بی‌التزام به ارزش‌های اخلاقی خواهد بود.

معاون استاندار در پایان با اشاره به حضور فعال آموزش و پرورش در جنگ تحمیلی سوم خاطرنشان کرد: این نهاد در آن دوران جزو دستگاه‌هایی بود که بیشترین پشتیبانی را داشت و هر آنچه در توان داشت با اخلاص در میدان نبرد قرار داد. مدرسه همچنان کانون اصلی پرورش حس وطن‌دوستی است و معلمان، سربازان خط مقدم این جبهه فرهنگی‌اند.