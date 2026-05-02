عکسهای جدید «استقامت» و «کنجکاوی» از مریخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این تصاویر به کاوشگرهای «کنجکاوی» و «استقامت» تعلق دارند و چشم اندازی زنده از تمایز قابل توجه مناطق مختلف سیاره سرخ و چگونگی اکتشاف فصلی جداگانه از تاریخ مریخ در هر ماموریت را ارائه می کند.

تصاویر تازه منتشر شده تفاوتی آشکار در سطح را نشان می دهند و توسط روبات هایی که چند هزار مایل با یکدیگر فاصله دارند، گرفته اند و در کنار یکدگیر گذشته پیچیده و متنوع مریخ را نشان می دهد. این عکس ها با استفاده از صدها تصویر جداگانه ساخته شده اند و چشم اندازی ۳۶۰ درجه فراهم می کنند که نشان می دهد چگونه آب، زمین شناسی و گذر زمان سیاره را به شدت تغییر داده است.

عکس پانورامای کاوشگر «استقامت» در منطقه ای به نام Lac de Charmes در نزدیکی دهانه «جزرو» ثبت شده است. این کاوشگر پس از فرود روی سیاره سرخ در فوریه ۲۰۲۱ در این منطقه در حال کاوش است. عکس موزائیکی مذکور از کنار هم قرار گرفتن ۹۸۰ تصویر که بین ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ و ۲۵ ژانویه ۲۰۲۶ ثبت شده اند، ساخته شده است.

میلیاردها سال قبل در این منطقه یک دریاچه و رودخانه وجود داشته است.

در مقابل کاوشگر کنجکاوی چشم اندازی از دل دهانه «گیل» که سال ها در آنجا فعالیت می کند، ثبت کرده است. جدیدترین عکس پانورامای آن از ۱۰۳۱ تصویر جداگانه تشکیل شده که در بازه نهم نوامبر تا هفتم دسامبر ۲۰۲۵ میلادی گرفته شده اند. الگوهای سطح سیاره در نتیجه روان شدن آب هایی ایجاد شده اند که قبلا از بین شکاف های صخره ها جریان داشتند و مواد معدنی از خود به جای گذاشتند که در مقابل فرسایش مقاومت کرد و چشم اندازی متقاطع را به وجود آورد.