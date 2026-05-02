به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر، مجید قناد، علی گودینی، مریم رحیمی و مهدی قلعه از هیئت مدیره مرکزی خانه‌ تئاتر به همراه فرزین محدث و اسماعیل خلج در منزل حمید گلی، سهیلا جوادی و فاطمه خدابنده‌لو که منازل‌شان بر اثر جنگ تحمیلی اخیر آسیب دیده حضور یافته و با آن‌ها گفتگو کردند.

علیرضا گیلوری در این دیدارها با اشاره به تلاش خانه تئاتر برای حل مسائل پیش روی هنرمندان هنرهای نمایشی در جنگ اخیر اظهار امیدواری کرد که با پیگیری‌های انجام شده، ترمیم منازل این سه هنرمند تسریع شود.

وی همچنین تاکید کرد که خانه تئاتر مسائل پیرامون این هنرمندان از جمله وام و ترمیم منازل را تا حصول نتیجه پیگیر خواهد بود.

حمید گلی در این دیدارها با اشاره به روز حادثه یادآور شد: در روز حادثه به همراه همسر و فرزندانم در منزل بودیم و خوشبختانه کسی آسیب جدی ندید.

بخشی از سقف، پنجره‌ها و دیوارهای منزل حمید گلی در پی حمله آمریکا و اسراییل دچار آسیب شده است.

در این دیدار مجید قناد، به حمید گلی کتاب حافظ اهدا و ابراز امیدواری کرد که مسائل و مشکلات پیش روی هنرمندان تئاتر زودتر حل شود. علی فروتن نیز در این دیدار حضور داشت.

در بخش دیگری از این دیدارها اعضای خانه تئاتر به دیدار خانواده فاطمه خدا بنده‌لو رفتند. این عضو خانه تئاتر در جنگ تحمیلی اخیر بر اثر اصابت موشک، مادر خود را از دست داد.

خدا بنده‌لو با اشاره به آسیب بسیار بالای منزل و شهادت مادرش یادآور شد: در این مجتمع، علاوه بر مادرم، هفت تن دیگر نیز به شهادت رسیدند.

وی همچنین بخشی از مشکلات پیش رو از جمله مسئله تامین پول پیش برای تهیه منزل تا ترمیم منزل خود را تشریح کرد و گفت: متاسفانه از هتل اسکان مجبور به ترک هتل شدیم و در نهایت با پیگیری‌ها چند روز مهلت دادند.

سهیلا جوادی نیز با اشاره به اینکه هزینه‌ تعمیرات منزل با پرداختی‌ها همخوانی ندارد اظهار امیدواری کرد که این موضوع حل شود.