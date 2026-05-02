به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد قادری صبح شنبه در جریان سفر به عسلویه به منظور تقویت کنشهای تبیینی شبکه امامت با تعدادی از امامان شبکه امامت این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در حاشیه این بازدیدها گفت: در این سفر با حضور با حجتالاسلام حسن ملکپور امام مسجد حضرت فاطمه زهرا دیدار و گفتگو کرد و از زحمات ایشان و همسر محترمشان که در ترویج معارف الهی در کنار ایشان بوده اند تقدیر به عمل آمد.
وی گفت: حجتالاسلام ملک پور در این دیدار گزارشی از فعالیتهای انجام شده در جنگ تحمیلی سوم مطالبی را ارائه داد.
وی بیان کرد: در ادامه این دیدارها با حضور در مسجد جامع شهر بیدخون و ایراد سخنرانی با موضوع دستاوردهای جنگ تحمیلی سوم و نقش آفرینی مردم مبعوث شده در این جنگ، با حجتالاسلام مصطفی بدری امام این مسجد دیدار و گفتگو، و از تلاشهای وی تقدیر شد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: در بخش دیگری از این بازدید، با حضور در منزل حجتالاسلام عدنان عربیزاده امام روستای اخند از نقشآفرینی حجتالاسلام عربی زاده در سطح شهرستان و مجاهدتهای همسر ایشان تقدیر شد.
وی بیان کرد: حجتالاسلام عربی زاده در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده، به بیان دغدغهها و موانع موجود در امر تبلیغ پرداخت.
حجت الاسلام قادری گفت: در بخش پایانی بازدید از شبکه امامت شهرستان عسلویه، ضمن حضور و ایراد سخنرانی در اجتماع مردمی شهرستان عسلویه از مواکب فعال مردمی بازدید و از زحمات موکب داران تقدیر شد.
