  1. استانها
  2. بوشهر
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر: کنش‌های تبیینی شبکه امامت تقویت می شود

بوشهر- مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: به منظور تقویت کنش‌های تبیینی شبکه امامت با تعدادی از امامان این شبکه در عسلویه دیدار و گفتگو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری صبح شنبه در جریان سفر به عسلویه به منظور تقویت کنش‌های تبیینی شبکه امامت با تعدادی از امامان شبکه امامت این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در حاشیه این بازدیدها گفت: در این سفر با حضور با حجت‌الاسلام حسن ملک‌پور امام مسجد حضرت فاطمه زهرا دیدار و گفتگو کرد و از زحمات ایشان و همسر محترمشان که در ترویج معارف الهی در کنار ایشان بوده اند تقدیر به عمل آمد.

وی گفت: حجت‌الاسلام ملک پور در این دیدار گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در جنگ تحمیلی سوم مطالبی را ارائه داد.

وی بیان کرد: در ادامه این دیدارها با حضور در مسجد جامع شهر بیدخون و ایراد سخنرانی با موضوع دستاوردهای جنگ تحمیلی سوم و نقش آفرینی مردم مبعوث شده در این جنگ، با حجت‌الاسلام مصطفی بدری امام این مسجد دیدار و گفتگو، و از تلاش‌های وی تقدیر شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: در بخش دیگری از این بازدید، با حضور در منزل حجت‌الاسلام عدنان عربی‌زاده امام روستای اخند از نقش‌آفرینی حجت‌الاسلام عربی زاده در سطح شهرستان و مجاهدت‌های همسر ایشان تقدیر شد.

وی بیان کرد: حجت‌الاسلام عربی زاده در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده، به بیان دغدغه‌ها و موانع موجود در امر تبلیغ پرداخت.

حجت الاسلام قادری گفت: در بخش پایانی بازدید از شبکه امامت شهرستان عسلویه، ضمن حضور و ایراد سخنرانی در اجتماع مردمی شهرستان عسلویه از مواکب فعال مردمی بازدید و از زحمات موکب داران تقدیر شد.

کد مطلب 6817526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها