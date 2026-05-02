به گزارش خبرنگار مهر به نقل از واشنگتنپست، این روزنامه در گزارشی به بررسی ادعای مطرحشده درباره احتمال بروز آسیب گسترده در زیرساختهای نفتی ایران در صورت توقف صادرات از تنگه هرمز پرداخته است.
در این گزارش آمده است کارشناسان انرژی، سناریوی «انفجار زیرساختها در صورت عدم حرکت نفت» را فاقد مبنای فنی دانسته و تأکید کردهاند توقف جریان نفت بهخودیِخود باعث بروز انفجار یا فروپاشی خودکار تأسیسات نمیشود.
بر اساس ارزیابی فنی متخصصان، ایران در صورت محدودیت صادرات، امکان مدیریت تولید از طریق استفاده از نفتکشهای خالی، مخازن ذخیرهسازی داخلی و ظرفیتهای عملیاتی موجود را برای هفتهها یا حتی ماهها دارد.
کارشناسان همچنین توضیح دادهاند که در بدترین حالت، پیامد فنی توقف جریان نفت میتواند کاهش تولید یا افت فشار مخزن باشد؛ نه رخدادی مانند انفجار گسترده تأسیسات.
واشنگتنپست با اشاره به سوابق عملیاتی ایران مینویسد این کشور در دورههای پیشین محدودیتهای شدید نیز توانسته است بخش عمده شبکه تولید و پالایش خود را فعال نگه دارد.
در جمعبندی گزارش تأکید شده است که ادعای وارد شدن آسیب فوری و تخریبگونه به زیرساختها، با دادههای فنی موجود و تجربههای عملیاتی صنعت نفت همخوانی ندارد.
نظر شما