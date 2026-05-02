جوادی آملی: همه ما موظفیم هر لحظه بر مقام علمی خود بیفزاییم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله عبدالله جوادی آملی، در سخنانی پیرامون مقام معلم خاطر نشان کرد: این‌ها به لطف الهی و به برکت خون‌های پاک شهدا در این انقلاب سهمی داشتند و بعد از انقلاب هم سهم دارند و شهید آیت الله مرتضی مطهری هم از همین قشر بود، شهید انقلاب بود که امیدواریم سعی همه معلمان الهی مشکور باشد.



آیت الله جوادی آملی حقیقت علم را به عنوان بهترین رهآورد انبیای الهی قلمداد و معلم اول را وجود مبارک پیغمبر(ص) و معلم ثانی را وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین(ع) معرفی و بیان کرد: علم از آن جهت که نور است و سازنده عالم و معلوم است از بهترین رهآورد انبیای الهی است آنچه که عالم را می‌سازد علم است، آنچه که باعث تحول در معلوم است علم است. عالم وقتی جهان را خوب بشناسد جهان را خوب اداره می‌کند. در کتاب‌های فلسفی و منطقی اصطلاحاً ارسطو را معلم اول می‌گفتند و فارابی را معلم ثانی ولی مرحوم صدرالمتألّهین در بخش‌های اصول کافی و مفاتیح‌الغیب و این کتاب‌های نهایه ایشان می‌فرمایند معلم اول وجود مبارک پیغمبر(صلوات الله علیه) است و معلم ثانی وجود مبارک حضرت امیرالمؤمنین(علیهما آلاف التحیة والثناء) است؛ اینها هستند که جهان را خوب تفسیر کردند یک، انسان را خوب تبیین کردند دو، رابطه انسان و جهان را هم خوب تشریح کردند سه، لذا ذات اقدس الهی هم وجود مبارک پیامبر را به عنوان معلم کتاب و حکمت معرفی کرد و فرمود: ﴿هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی اْلأُمِّیینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یتْلُوا عَلَیهِمْ آیاتِهِ وَ یزَکِّیهِمْ وَ یعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ﴾ و هم خود پیامبر(ص) فرمود: «انا مدینه العلم و علی بابها».



این مرجع تقلید همگان را به قدردانی ناشران معارف الهی فرا خواند و گفت: ابان بن تغلب از شاگردان امام صادق(ع)است. نجاشی نقل می کند وقتی ابان بن تغلب به حضور امام زمانش یعنی امام صادق(ع) رسید، وجود مبارک امام صادق(ع) برای تکریم علم و گرامی داشت مقام عالم دستور داد و فرمود: آن بالش را برای آقا بیاورید که تکیه بدهد «امر بوسادة فالقیت له»؛ وجود مبارک امام صادق(ع) برای گرامیداشت مقام علم و ارج نهادن به کوشش صادقانه یک معلم و مبلغ دینی دستور می دهد که بالش را برای ابان بیاورید تا ایشان تکیه بدهد و وجود مبارک امام زمان(ارواحنا فداه) هم همان کار را می کند. اگر امام آن زمان این کار را کرد امام این زمان هم همین کار را می کند؛ این طور نیست که وجود مبارک امام صادق(ع) برای ترویج علم آن دستور را بدهد و وجود مبارک امام زمان(ارواحنا فداه) چنین کاری نکند، بنابراین همه ما باید قدر [عالمان دین که در نشر معارف الهی می کوشند] را بدانیم.



آیت الله جوادی آملی ادامه داد: ما موظفیم گذشته از تأسی عمومی به پیغمبر گرامی اسلام که همگام موظف به آن هستند، هر روز و هر لحظه مقام علمی خود را بالا ببریم وگرنه در واقع به ایشان تأسی نکرده ایم. چرا که استاد حقیقی کسی است که همواره اشکال و پاسخ علمی تولید کند و گرنه استاد نخواهد بود، بلکه یک دلال علم است که تنها حرف دیگران را نقل کرده و این ارزش چندانی ندارد.



وی با بیان حدیثی از امام حسن مجتبی علیه السلام تصریح کرد: دلیلی ندارد انسان به دلالی علم قناعت کند. حضرت فرمود جانتان را لبریز از علم کنید و بدانید جان شما با علم و دانش کاملا سازگار است. وقتی جان ما با علم سازگار باشد به این معنی است که کاملاً آمادگی پذیرش علم در ما وجود دارد و راه برای ما باز و هموار است.