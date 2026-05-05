به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، اکبر فتحی امروز سهشنبه در پانزدهمین جلسه شورای امنیت غذایی که با حضور معاونین وزیر جهاد کشاورزی، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و نیز نمایندگان تشکلهای مرتبط با بخش کشاورزی برگزار شد، با تأکید بر شرایط خاص اقتصادی کشور اظهار کرد: در وضعیت فعلی که با محدودیتها و شرایط جنگی مواجه هستیم، نمیتوان بازار را بهطور کامل به عرضه و تقاضا واگذار کرد؛ هرچند در شرایط عادی، مکانیزم بازار تعیینکننده قیمتها است، اما در حوزه کالاهای اساسی، انتظار مصرفکننده، دسترسی به قیمتهای متعادل است.
وی در عین حال نسبت به سرکوب قیمتها هشدار داد و گفت: حمایت از مصرفکننده نباید بهگونهای باشد که تولیدکننده متضرر شود؛ چراکه کاهش سودآوری، منجر به افت تولید و در نهایت افزایش قیمتها خواهد شد.
فتحی ادامه داد: سیاستگذاری باید بهگونهای باشد که هم منافع تولیدکننده و هم مصرفکننده بهصورت همزمان دیده شود. در فرآیندهای کارشناسی، این ملاحظات در سازمان حمایت و دستگاههای تخصصی لحاظ میشود.
معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمتگذاری گندم صنف و صنعت و محصولات وابسته از جمله ماکارونی نیز گفت: سیاستهای حمایتی در این حوزه تغییر نکرده و همچنان باید در چارچوب تعیینشده پیش برود، اما تعیین نهایی قیمتها نیازمند بررسی کارشناسی و تصویب در سطوح بالاتر است.
وی با انتقاد از برخی رویهها در تخصیص نهادهها افزود: نمیتوان گندم با قیمت تمامشده بالا را خریداری کرد و با نرخ یارانهای در اختیار بخشهایی قرار داد که قیمتگذاری مشخصی ندارند. این موضوع نیازمند تصمیمگیری دقیق در کارگروههای تخصصی است.
فتحی همچنین بر ضرورت تعیین شاخصهای مشخص برای قیمتگذاری تأکید کرد و گفت: باید برای هر کالای اساسی، قیمت مبنا تعریف شود تا بتوان موارد گرانفروشی را بهدرستی تشخیص داد. این قیمتها باید با در نظر گرفتن هزینه تمامشده و سود متعارف تعیین شوند. پس از تعیین این چارچوبها، سازمانهای نظارتی و تعزیراتی میتوانند بر بازار نظارت مؤثر داشته باشند.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به موضوع هزینههای مالی در قیمتگذاری اشاره کرد و گفت: این هزینهها در محاسبات لحاظ میشود و نباید بهصورت مضاعف در قیمت نهایی اعمال شود.
فتحی با اشاره به لزوم هماهنگی میان حلقههای مختلف زنجیره تولید گفت: اتصال مناسب میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، میتواند به تنظیم بهتر بازار و اجرای مؤثر سیاستهای مصوب کمک کند.
در این جلسه موضوعات مرتبط با قیمتگذاری و هماهنگی و تنظیم تولید و بازار نهادهها و محصولات کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
