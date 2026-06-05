به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، هشدار داد در صورت ادامه جنگ علیه ایران و تداوم اختلال در عرضه نفت منطقه خلیج فارس، بازار جهانی نفت ممکن است طی چند ماه آینده با کمبود عرضه روبهرو شود.
وی در سخنرانی خود در مجمع اقتصادی بینالمللی سنپترزبورگ اعلام کرد بازار جهانی در حال حاضر با شکاف قابل توجه عرضه روبهرو است که حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز برآورد میشود، هرچند ذخایر انباشته شده قبلی تاکنون بخشی از آثار این کمبود را جبران کردهاند.
نواک با اشاره به تصمیم آژانس بینالمللی انرژی برای آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی نفت در اوایل ماه مارس، که بزرگترین آزادسازی ذخایر نفتی ثبتشده به شمار میرود، گفت به دلیل وجود ذخایر و مازاد عرضه قبلی، بازار هنوز آثار کامل بحران را احساس نکرده است، اما در صورت ادامه جنگ و افزایش نیافتن تولید کشورهای خلیج فارس، احتمال بروز کسری در بازار طی ماههای آینده وجود دارد.
به گفته وی، اختلال در ترانزیت انرژی از مسیر تنگه هرمز پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران باعث کاهش تولید نفت در بسیاری از کشورهای خلیج فارس شده است؛ کشورهایی که اغلب عضو ائتلاف اوپک پلاس هستند.
بر اساس دادههای اوپک که نواک به آن اشاره کرد، عربستان سعودی در ماه آوریل روزانه حدود ۶.۸ میلیون بشکه نفت تولید کرده که ۳.۴ میلیون بشکه کمتر از سهمیه تعیینشده آن بوده است. تولید عراق نیز ۱.۴ میلیون بشکه در روز گزارش شده که ۲.۹ میلیون بشکه کمتر از هدف تعیینشده است.
همچنین تولید نفت کویت حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده که نزدیک به ۲ میلیون بشکه کمتر از سهمیه تعیینشده محسوب میشود، در حالی که امارات متحده عربی با تولید ۲ میلیون بشکه در روز حدود ۱.۴ میلیون بشکه کمتر از سهمیه خود تولید کرده است. تولید بحرین نیز ۵۵ هزار بشکه در روز گزارش شده که ۱۴۱ هزار بشکه کمتر از سطح سهمیه تعیینشده است.
با وجود این اختلالات، نواک گمانهزنیها درباره احتمال افزایش سهمیه تولید اوپک پلاس برای جبران کاهش عرضه را رد کرد و گفت در حال حاضر چنین موضوعی در دستور کار این ائتلاف قرار ندارد.
وی همچنین به کاهش تولید نفت روسیه در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت این کاهش به دلیل تعمیرات برنامهریزینشده در برخی پالایشگاهها پس از حملات اوکراین رخ داده است، اما با افزایش فعالیتها تولید دوباره به سطح قبلی بازخواهد گشت.
معاون نخستوزیر روسیه همچنین اعلام کرد مسکو در حال حاضر نیازی فوری به گسترش محدودیتهای صادرات دیزل نمیبیند، هرچند در صورت تغییر شرایط ممکن است این موضوع دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
در همین حال، روسیه تلاش میکند در بحبوحه افزایش قیمت انرژی روابط انرژی خود با اروپا را تقویت کند. کریل دیمیتریف، فرستاده اقتصادی کرملین، اعلام کرد اروپا برای عبور از بحران انرژی به نفت و گاز روسیه نیاز دارد.
وی هشدار داد بیثباتی در خاورمیانه جهان را در آستانه یک بحران جدی انرژی قرار داده و کشورهای اروپایی برای مدیریت این شرایط ناچارند گزینههای همکاری انرژی با روسیه را بررسی کنند.
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