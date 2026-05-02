به گزارش خبرگزاری مهر، برنامههای گرامیداشت هفته معلم از روز شنبه ۱۲ تا ۱۶ اردیبهشت در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با رویکردی خلاقانه و با مشارکت فعال اعضای کودک و نوجوان تدوین و به قریب ۱۰۵۰ مرکز فرهنگی، هنری در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
برگزاری آیینهای پایانی طرح ملی «کانون-مدرسه»
با توجه به تقارن هفته معلم با پایان طرح ملی «کانون-مدرسه»، طرحی که طی آن معلمان مدرسه به همراه دانشآموزان در فعالیتهای فرهنگی، هنری در فضای کانون حاضر میشدند، مراسم پایانی این طرح در استانهای مختلف به دو صورت حضوری و در فضای سایبری برگزار میشود.
در این مراسم از معلمانی که در طول سال تحصیلی تعامل نزدیکی با مراکز کانون داشتهاند، تجلیل میشود.
همچنین نمایشگاهی از آثار مشترک دانشآموزان و مربیان برپا خواهد شد که در آن سهم و نقش هدایتگری معلم در فرآیند یادگیری به تصویر کشیده میشود.
دیوار سپاس و کارگاههای خلاق؛ هدیه اعضا به معلمان
مراکز کانون با اجرای فعالیتهای هنری و ادبی، فضایی برای ابراز محبت کودکان به معلمانشان فراهم میکنند.
برگزاری کارگاههای ادبی با عنوان «نامهای به معلمی که دوستش دارم» و ایستگاههای کاردستی برای .ساخت تندیسهای سفالی و کارتپستالهای دستساز، برای هدیه به معلمان از جمله این برنامهها است
همچنین ایجاد تابلوهای بزرگ با عنوان دیوار سپاس» در فضای مراکز، این فرصت را به اعضا میدهد تا با جملههایی کوتاه مانند «معلم یعنی...»، قدردانی خود را برای اموزگارانشان، ثبت کنند.
پیوند کتاب و اندیشه با محوریت شخصیت معلم
در بخش فعالیتهای کتابمحور، جلسههای نقد و بررسی شخصیت معلم در داستانهای کانون و معرفی آثار و اندیشههای شهید مرتضی مطهری در قالب طرحهای دیواری اجرا میشود.
همچنین مراکز کانون میزبان «معلمان اهلقلم» و علاقهمند به ادبیات خواهند بود تا در فضایی صمیمی، برای اعضا قصهگویی و خوانش داستان داشته باشند.
قصهگویی با موضوع معلم
در این هفته از مربیان یا اعضای نوجوان خواسته شده تا در ویژه برنامهای، قصههایی با موضوع فداکاری و نقش معلم را برای اعضا وو برای معلمان میهمان روایت کنند.
پاسداشت ایثار و مقام شهدای معلم و دیدار با خانوادههای شهدا
بخش ویژهای از برنامههای این هفته به گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فرهنگی اختصاص دارد.
دیدار مسئولان کانون با خانوادههای معلمان شهید دوران دفاع مقدس و همچنین گرامیداشت باشکوه مقام شهدای معلم دبستان شجره «میناب» که در اولین روز از جنگ رمضان، در حین خدمت صادقانه، مظلومانه، به شهادت رسیدند از جمله برنامههای محوری در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.
هدایای فرهنگی و عضویتهای افتخاری
تجلیل از مربیان و معلمان با لوح سپاس از سوی مدیران کل در استانهای محتلف، همچنین اهدای محصولانت فرهنگی شامل بستههای کتاب منتخب کانون و «کارت عضویت افتخاری کانون» به معلمان فعال از جمله این برنامههاست تا پیوند مستمر این قشر فرهیخته با کانون پرورش فکری حفظ شود.
نظر شما