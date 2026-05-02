۴۰۰ دانشجوی جدید به دانشگاه فرهنگیان اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی غفاری بعد از ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه قزوین، با تشریح عملکرد چندماهه مدیریت جدید، نقطه ضعف اصلی دانشگاه فرهنگیان قزوین را حوزه عمرانی دانست و گفت: خوشبختانه پس از ۶ سال وقفه، کارهای عمرانی دانشگاه را شروع کردیم و هماکنون ۴ پروژه بهعنوان بستر اولیه برای ایجاد رشتههای جدید و جذب دانشجو در دست اجرا است.
وی با تأکید بر سیاستهای جدید شورای عالی آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای جذب انحصاری معلم از این مسیر، افزود: توسعه زیرساختهای اساسی باید همپای ارتقای رتبه علمی اعضای هیئت علمی و مسیرهای وزارت علوم پیش برود.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان قزوین بخش مهمی از دستاوردها را معطوف به حوزه فرهنگی و جهادی دانست و تصریح کرد: پس از شهادت رهبر انقلاب، قرارگاه جهادی و فرهنگی دانشگاه فعال شد و ما جزو تنها استانهایی بودیم که موکب برپا کردیم.
غفاری تاکید کرد: بهجرأت میگویم هیچ دانشگاهی در استان، خدمات مشاورهای به این شکل ارائه نکرد. برنامههای فرهنگی را نیز بهصورت سیار در چند شب در کنار دانشگاه محمد رسولالله، مسجد توحید و سایر نقاط برگزار کردیم.
وی ادامه داد: از ایام عید تا هفته معلم که بخشنامههای جدیدی هم ابلاغ شده، برنامههای ترویجی متنوعی داشتیم. نکته مهم برای ما تولید «خوراک فکری» برای دانشجویانی است که ما را در فضای مجازی دنبال میکنند.
زمین دانشگاه و خوابگاه ۸۰ متری برای اساتید
غفاری از پیگیریهای ویژه برای تأمین زمین دانشگاه خبر داد و گفت: با توجه به اینکه بهتازگی مجوز «دانشگاه» به ما اعطا شده و امسال پذیرش ۴۰۰ دانشجوی جدید به دانشگاه فرهنگیان اختصاص مییابد به زمین و فضای بیشتری نیاز داریم. خوشبختانه با رایزنیهای استاندار و نمایندگان مجلس، زمینی به نام دانشگاه فرهنگیان مصوب شده و در اختیار ما قرار میگیرد.
وی به پروژه عظیم خوابگاهی نیز اشاره کرد و توضیح داد: ۳۲ واحد ۸۰ متری قرار است مدیریت احداث خوابگاههایی را بر عهده بگیرند که هر کدام یک سوئیت کامل ۸۰ متری است.
غفاری افزود: این واحدها در غیاث آباد شرایط واگذاری دارند. اگر بتوانیم از بودجه تملکی و مسیر مولدسازی داراییها اقدام به خرید کنیم، دغدغه اصلی اساتید و دانشجویان غیربومی برطرف میشود. وقتی یک استاد دعوت به همکاری میشود، اولین سؤالش شرایط زیستی و امکانات رفاهی است و ما باید بتوانیم پاسخی درخور به او بدهیم.
وی با اشاره به کمبود خوابگاههای دانشجویی در گذشته گفت: امروز خوشبختانه دانشجویان ما بدون دغدغه اسکان دارند و ۱۲۵۰ ظرفیت خوابگاهی داریم بحث مرمت و بازسازی کامل خوابگاهها انجام شده است. در دانشکده علوم انسانی نیز با اضافه شدن محوطه کف خانه معلم نواب، ظرفیت جدیدی فعال خواهد شد.
غفاری با تصریح کرد: بهدنبال آسایش روانی دانشجویان هستیم و بهدنبال آن، المانهایی مثل «گذر دانشجویی» با نمادهای اسطورهای و دفاع مقدس طراحی کردهایم. اولین المان، «کولهپشتی» دانشجو-معلمهاست که جای آن مشخص شده است.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان قزوین در پایان از واگذاری مدرسه شهید شهریاری در میدان شهید حسنپور از سوی آموزش و پرورش به این دانشگاه خبر داد و گفت: سه میلیارد تومان برای تغییر کاربری آن هزینه کردیم تا بهعنوان مرکز اسکان اعضای غیربومی دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در تلاشیم با همراهی معاونت آموزشی، مجوز چندین رشته ارشد را برای استان بگیریم تا با فراهمشدن بستر هیئت علمی، جاذبه حضور اساتید برجسته در قزوین بیش از پیش فراهم شود.
