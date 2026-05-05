۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

خطر از بیخ گوش کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گذشت

هافبک ملی پوش دندر بلژیک تنها نیاز به استراحت ۱۵ روزه برای بازگشت به تمرینات دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های هفته جاری فوتبال باشگاهی اروپا در حالی پیگیری شد که دو هافبک تیم ملی ایران دچار مصدومیت شدند تا نگرانی هایی را برای کادرفنی تیم ملی در مسیر آماده سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ رقم بزنند.

علی قلی زاده هافبک توانمند این روزهای لخ پوزنان لهستان به دلیل آسیب وارد شده به رباط صلیبی زانوی پایش تا ۴ ماه امکان پا به توپ شدن را ندارد تا اینگونه مهم ترین تورنمنت ملی در سال جاری را از دست بدهد.

همچنین علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی که پیراهن دندر بلژیک را بر تن می کند در بازی با لالوویر احساس درد کرد تا در دقیقه 32 از زمین مسابقه خارج شود. پیگیری کادر پزشکی تیم ملی نشان می دهد جهانبخش می تواند پس از دو هفته استراحت به تمرین با توپ مشغول شده و همراه با هم تیمی های خود در تیم ملی کارهای تاکتیکی داشته باشد. بنابراین جهانبخش در صورت صلاحدید کادرفنی می تواند برای چهارمین مرتبه طعم حضور در جام جهانی را بچشد تابه یکی از باسابفه ترین بازیکنان دنیا برای حضور در این تورنمنت تبدیل شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

مهدی مرتضویان

