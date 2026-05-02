به گزارش خبرنگار مهر، مازیار کرمنژاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک خانم ۹۲ ساله ساکن شهرستان گچساران که از نارسایی شدید قلبی و ریوی رنج میبرد، طی دو سال گذشته با علائم شدید بیماری صفراوی مواجه شده بود.
وی افزود: در روزهای پایانی بیماری، شرایط بیمار به گونهای بود که حتی قادر به نوشیدن یک قطره آب هم نبود و به همین دلیل برای درمان به مراکز درمانی استانهای همجوار مراجعه کرد.
فوق تخصص جراحی قلب و عروق در گچساران بیان کرد: با توجه به سن بالا و شرایط نامناسب قلبی و ریوی، امکان انجام عمل جراحی با بیهوشی برای این بیمار وجود نداشت و خطر مرگومیر بسیار بالا بود.
وی تصریح کرد: پس از مراجعه بیمار به مطب و انجام آزمایشهای لازم، برای نخستین بار عمل کامل برداشت کیسه صفرا بدون استفاده از بیهوشی عمومی یا نخاعی و در حالت کاملاً هوشیار در بیمارستان بیبی حکیمه انجام شد.
کرم نژاد ادامه داد: مدت زمان این عمل کمتر از یک ساعت بود و بیمار پس از یک هفته بستری با حال عمومی مناسب از بیمارستان ترخیص شد.
