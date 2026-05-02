۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

برداشت کیسه صفرا بدون بیهوشی در بیمارستان بی‌بی حکیمه گچساران

دوگنبدان-فوق تخصص جراحی قلب و عروق در گچساران از انجام عمل جراحی برداشت کیسه صفرا از یک بیمار ۹۲ ساله بدون استفاده از بیهوشی عمومی یا نخاعی در بیمارستان بی‌بی حکیمه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار کرم‌نژاد عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یک خانم ۹۲ ساله ساکن شهرستان گچساران که از نارسایی شدید قلبی و ریوی رنج می‌برد، طی دو سال گذشته با علائم شدید بیماری صفراوی مواجه شده بود.

وی افزود: در روزهای پایانی بیماری، شرایط بیمار به گونه‌ای بود که حتی قادر به نوشیدن یک قطره آب هم نبود و به همین دلیل برای درمان به مراکز درمانی استان‌های همجوار مراجعه کرد.

فوق تخصص جراحی قلب و عروق در گچساران بیان کرد: با توجه به سن بالا و شرایط نامناسب قلبی و ریوی، امکان انجام عمل جراحی با بیهوشی برای این بیمار وجود نداشت و خطر مرگ‌ومیر بسیار بالا بود.

وی تصریح کرد: پس از مراجعه بیمار به مطب و انجام آزمایش‌های لازم، برای نخستین بار عمل کامل برداشت کیسه صفرا بدون استفاده از بیهوشی عمومی یا نخاعی و در حالت کاملاً هوشیار در بیمارستان بی‌بی حکیمه انجام شد.

کرم نژاد ادامه داد: مدت زمان این عمل کمتر از یک ساعت بود و بیمار پس از یک هفته بستری با حال عمومی مناسب از بیمارستان ترخیص شد.

